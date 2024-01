Saluto romano Denunciati anche due cesenati

Ci sono anche due cesenati tra i nuovi 14 identificati e denunciati dalla Polizia di Stato per il saluto romano effettuato in occasione della manifestazione commemorativa svoltasi il 7 gennaio scorso presso la ex sede dell’Msi in via Acca Larentia.

Gli interessati sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria dalla Digos della questura di Roma in seguito agli approfondimenti investigativi, grazie anche all’analisi delle immagini realizzata dalla Polizia Scientifica nell’immediatezza dei fatti.

All’identità dei soggetti si è approdati anche grazie al contributo investigativo delle Digos di altre Questure d’Italia, che hanno riconosciuto attivisti del movimento Casa Pound, che, per la circostanza, avevano raggiunto la capitale per prendere parte alla manifestazione. Tra gli ulteriori indagati, infatti, oltre a militanti romani, figurano simpatizzanti di estrema destra per l’appunto cesenati, nonchè proveneinti da Avellino, Caserta e Napoli. Proseguono le indagini per risalire all’identità di ulteriori soggetti che si sono resi responsabili del gesto. Ad oggi sono 19 gli indagati dalla Polizia di Stato per tale condotta. Non sono stati resi noti i nomi dei cesenati.

Il cesenate Antonio Barzanti, imprenditore di 55 anni e candidato alle comunali nel 2019 con Casapound, è stato uno fra i partecipanti attivisti e simpatizzanti di estrema destra alla cerimonia di via Acca Larentia tenutasi il 7 gennaio per commemorare i tre giovani Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, vittime di un agguato nella sede del Movimento Sociale Italiano in cui furono uccisi nel 1978 da un commando di un’organizzazione terroristica di estrema sinistra. Il primo morì sul colpo, il secondo riuscì a scappare ma fu nuovamente colpito e spirò durante il trasporto verso l’ospedale, il terzo morì più tardi ucciso da un ufficiale dei carabinieri che aprì il fuoco nel corso degli scontri fra missini e forze dell’ordine. Nella cerimonia ufficiale il Comune e la Regione Lazio hanno deposto corone di alloro davanti alla vecchia sede Msi di Acca Larentia. Simpatizzanti di estrema destra in un’altra cerimonia hanno commemorato i missini uccisi e hanno esibito in gruppo il saluto romano.

Intervistato dal nostro giornale, Barzanti che aveva messo un post sui social, aveva confermato di avere partecipato alla manifestazione. "Sono stato altre volte ad Acca Larentia – afferma – ma piuttosto che interrogarsi sui saluti romani che non fanno male a nessuno si dovrebbe farlo sul perché in 46 anni non si è ancora riusciti a risalire agli assassini dei tre giovani missini".