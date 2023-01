"Salvate il calcio dei nostri figli"

di Luca Ravaglia

Nei campi di proprietà della parrocchia di San Giovanni Bono a Ponte Abbadesse si continuerà a praticare sport? E se sì, che colore avranno le magliette dei giovanissimi atleti? Il giallonero della Nuova Virtus andrà ancora di moda o si passerà ad altro? Mentre ieri sera un gruppo di genitori si è incontrato a Ponte Abbadesse per costituire un comitato che ha lo scopo principale di sensibilizzare le parti a tornare a sedersi al tavolo della trattativa, non si può ignorare il fatto che della partita faccia parte anche una terza parte, il compratore che si è detto interessato ad acquistare l’aerea dell’attuale centro, probabilmente con l’intento di proseguire a sua volta l’attività sportiva. Tra lui e la parrocchia ci sarebbe un preliminare che aveva scadenza a fine anno, ma che potrebbe essere anche prolungato, fino a quando sulla faccenda non verrà fatta definitiva chiarezza. Cioè – auspicabilmente – a breve, ma non a brevissimo.

Perché per lo meno durante questa settimana pare verosimile che di passi ufficiali non se ne faranno. La vicenda è ormai nota, diventata un tema di discussione (anche politica) a partire da metà dicembre, quando la Nuova Virtus, convocando un’assemblea pubblica, ha raccontato alla città di rischiare di perdere la sua ‘base operativa’ in seguito alla decisione della parrocchia di San Giovanni Bono, proprietaria del terreno, di vendere l’area sulla quale insiste il centro sportivo, utilizzato gratuitamente dalla Nuova Virtus che però si occupa dei costi di gestione. La ragione riguarda un esborso già sostenuto dalla chiesa, che ha versato 90mila euro nell’ambito dell’iter legato al fallimento della ditta edile Aldini. Aldini aveva in precedenza ottenuto in comodato gratuito l’area (che a sua volta la parrocchia aveva ricevuto come lascito da un cesenate) e su quella aveva effettuato a spese sue un importante intervento di riqualificazione, che aveva accresciuto il valore di quegli spazi. Di qui la disposizione di versare i 90mila. Operazione come detto già effettuata. A quel punto la parrocchia per rientrare dalla spesa avrebbe cercato un acquirente interessato a entrare in possesso dello spazio e lo avrebbe trovato con un possibile compratore, disposto a pagare anche di più rispetto ai 90.000 euro.

Anche la Virtus però in estate si era seduta al tavolo delle trattative, ma l’accordo, quando pareva sul punto di essere chiuso, saltò. Il clima si è acerbato, tanto che in alcune circostanze sarebbe stato richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, e in questo contesto si è riaffacciata l’ipotesi del primo compratore. Il caso ha però fatto scalpore, la Virtus avrebbe trovato sostenitori pronti a investire risorse pur di garantire la continuità del progetto e anche il comitato di genitori si propone di andare nella stessa direzione. Al centro di tutto restano i tesserati, che sono oltre 500, per la maggior parte giovani e giovanissimi. Prima di mamme e papà erano intervenuti anche gli esponenti della politica, sindaco compreso che si è impegnato a tentare di fissare un incontro".

Nella foto l’assemblea della Nuova Virtus con il sindaco Lattuca del 19 dicembre scorso