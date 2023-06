Salvati dall’odio dei talebani "Ringraziamo spalando"

di Elide Giordani

"Mio fratello …" dice Roullah Sadiqui indicando Rawzatullah Turan. E in due parole scompiono le evidenti differenze somatiche tra il piccolo azhara con gli occhi allungati e il possente uzbeko dalla sguardo scuro. Fratelli nella sventura per aver dovuto fuggire dall’Afghanistan preda dei talebani, fratelli nel desiderio di un domani migliore in Italia grazie al progetto Sai (Sistema accoglienza integrazione) gestito qui dall’Asp, fratelli nella lingua comune e nella condivisione di un medesimo persecutore. Abitano nel complesso del San Biagio e fanno parte del gruppo dei rifugiati politici che hanno trovato ospitalità a Cesena. Frattanto non mancano di mostrare la loro riconoscenza: pala in mano per giorni hanno aiutato chi ha avuto la casa invasa dall’acqua e dal fango e dopo sono andati a prestare le braccia alle cucine popolati. Nel verde del cortile del San Biagio, ben più soleggiato della fredda Kabul, Roullah Sadiqui, racconta della fuga dalla città con moglie e quattro simpatici ragazzini dai sei ai dodici anni che si prestano affettuosi a soccorrerlo nel racconto in italiano che, miracolo delle menti giovani, parlano già con accento romagnolo. "Ho 40 anni - racconta Roullah - sono arrivato qua con mia moglie e i miei figli il 21 agosto del 2021. Sono stato per 15 anni un addetto dell’ambasciata italiana a Kabul. Il giorno dell’arrivo dei talebani tutto è cambiato di colpo. Nelle strade c’era un silenzio irreale. Tornato a casa, fortunatamente senza incontrare nessuno, sono rimasto chiuso per tre giorni. Il mio lavoro accanto agli stranieri mi metteva in estremo pericolo. Potevano uccidermi. E così ho chiesto aiuto ai carabinieri di servizio all’ambasciata. Ci siamo presentati ai check point con i soli abiti indosso per non destare sospetti. In aeroporto c’erano migliaia di persone che premevano per fuggire". "Abbiamo avuto un poco di paura…" dice il figlio più grandicello. Continuano a giocare con gli occhi limpidi gli altre tre, tra cui una bimba di sei anni. Roullah a Cesena fa il falegname, mestiere che conosceva già poiché il padre aveva un’azienda di serramenti confiscata dai talebani nella prima conquista del 1994.

"Ho 31 anni, vengo da Badakhshan, al nord dell’Afghanistan, sono un soldato - racconta Rawzatullah Turan -, sono stato un comandante della logistica dell’esercito regolare". Quello che si è arreso quasi subito ai talebani? Si stringe nelle spalle: "C’era ben poco altro da fare. Hanno ucciso mio padre e un mio fratello, non mi avrebbero risparmiato. A fuggire mi hanno aiutato i militari italiani. Purtroppo non sono potuti venire con me mia moglie e i miei due bambini, di tre e sei anni, fuggiti in Iran dove, però, essendo clandestini non possono frequentare le scuole". "Oggi lavoro, faccio il carrellista in un’azienda cesenate che produce sementi - aggiunge Turan -. Ho sempre sognato di visitare l’Italia, conservavo le immagini delle grandi città, non avrei mai immaginato che potesse diventare la mia nuova patria. Ma oggi sono molto preoccupato per la mia famiglia, farei di tutto perché fosse qui. Per fortuna che c’è Roullah accanto a me. Devo a lui molta della mia energia".