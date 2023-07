Salvato turista di 67 anni da bagnino di salvataggio a Zadina

Un turista di 67 anni originario di Taranto e residente a Monza, è stato salvato dal pronto intervento di un bagnino di salvataggio. È accaduto ieri a Zadina, dove il 67enne stava facendo il bagno in mare, quando improvvisamente si è trovato in difficoltà, perchè la corrente lo aveva spinto 70-80 metri all’interno del canalino e il bagnante non riusciva ad uscire da una "buca". Il bagnino di salvataggio Pasquale D’Antonio si è buttato dal parapetto del canalino e con tutte le sue forze è riuscito a raggiungere il malcapitato e a salvarlo, compiendo un grande sforzo, perchè costretto a nuotare contro corrente.