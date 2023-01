Salvi: "Unione, una situazione insostenibile"

di Ermanno Pasolini

L’ultimo consiglio dell’Unione Rubicone Mare è stato molto burrascoso. Prima per le divergenze fra il vicesindaco di Borghi Luigi De Luca e il presidente Filippo Giovannini sulla convenzione per il segretario comunale, concesso a Roncofreddo e non a Borghi. Dice Filippo Salvi consigliere comunale del M5S: "Ho fatto notare come in passato l’Unione abbia aiutato i piccoli Comuni in difficoltà e ho chiesto una spiegazione per questa decisione, visto che in commissione nessuno aveva menzionato questa criticità. Spiegazione che il presidente Giovannini mi ha negato. Al più presto invierò in merito una interrogazione al presidente Giovannini. Non sono mancati poi diverbi sul calcolo della ripartizione dei costi per il servizio della Polizia Locale. Dopo una verifica con il segretario dell’Unione dei Comuni Laura Biondi, è stato chiaro come i dati Istat della popolazione, utilizzati dagli uffici per la ripartizione dei costi, fossero relativi all’anno 2020 e non al 2021. Un errore che ritengo molto grave perchè il Comune di Borghi aveva richiesto che fossero controllati attentamente".

La discussione si è poi animata ulteriormente quando uno dei consiglieri di maggioranza, Luigi de Luca, vicesindaco di Borghi, ha fatto mancare il proprio sostegno al Dup e al bilancio di previsione per il 2023-25. Continua Salvi: "E’ stata una decisione che evidenzia una presa di posizione forte da parte del Comune di Borghi verso questa Unione. Una scelta politica che deve far riflettere tutta la giunta e soprattutto il presidente Giovannini che ricopre questo ruolo per la seconda volta, negli ultimi 8 anni. Dopo questa votazione abbiamo ascoltato attentamente le parole stizzite del presidente Giovannini, forse sorpreso da questa scelta, ma che ha scelto scientemente di utilizzare parole non proprio distensive nei confronti del comune di Borghi e dei suoi rappresentanti".

Filippo Salvi aggiunge: "Il caso più eclatante è quello del servizio di Polizia Locale. Ora o i nove sindaci dell’Unione credono senza se e senza ma a un progetto di questo tipo, demandando le funzioni in Unione senza addurre le solite futili motivazioni per non farlo, o devono rendersi conto che non c’è la volontà politica, di perseguire questo disegno. Ho chiesto al presidente Giovannini di portare queste considerazioni in giunta e dare una tirata di orecchie a tutti i sindaci dei comuni dell’Unione. La situazione qui è da troppo tempo insostenibile, per colpa di tutti e nove i sindaci, con una mancanza di visione e personale che obbliga i tecnici a fare i salti mortali per condurre questa barca ormai piena di buchi in porto".