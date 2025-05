"Salviamo la biodiversità sulla terra"

Interessante conferenza organizzata dal Rotary Club Valle del Rubicone e dal suo presidente Nicola Giorgetti alla Locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano sul Rubicone. Protagonista è stato Stefano Mazzotti, zoologo di Montenovo di Montiano, direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara che ha presentato "Meravigliose Creature. La diversità della vita come non la conosciamo" (Il Mulino, 2024), un saggio con cui conduce i lettori in un viaggio attraverso la Papua Nuova Guinea, il Borneo, l’Himalaya, il Mekong, lo Sri Lanka, il Madagascar e le montagne della Tanzania, alla scoperta della grandissima ricchezza di biodiversità che caratterizza questi luoghi. All’esplorazione scientifica di nuove specie del regno animale e vegetale, secondo Mazzotti bisognerebbe guardare come un tempo si faceva con le avventure degli esploratori che partivano in cerca di terre ancora sconosciute. Del resto di cose da scoprire ce ne sono: malgrado i progressi scientifici, non si conoscono ancora l’86% delle specie terrestri e il 91% di quelle marine. Per quale ragione dovrebbe interessarci? Dice Stefano Mazzotti: "Sapere quante sono le specie con cui condividiamo il mondo ci permette di conoscere anche quanti di questi innumerevoli organismi oggi si stanno estinguendo e cosa questa continua erosione di biodiversità produrrà in termini di conseguenze sugli ecosistemi e, in definitiva, sull’umanità. Per esempio, osservare da vicino le straordinarie specie presenti nel sud America e in Asia, minacciate da cause di origine antropica, potrebbe farci capire l’urgenza di agire per proteggerle. È il caso dello straordinario Parco Yasuní (Ecuador), che svolge ruoli vitali nella regolazione del clima a livello globale. Recentemente eletto principale hotspot di biodiversità del mondo, al suo interno molti scienziati conducono studi sulle specie, gli ecosistemi e i processi ecologici".

Come altri luoghi dell’Amazzonia, la regione è interessata da attività di deforestazione ed estrazione petrolifera. Mazzotti esamina cause e conseguenze della grave crisi della biodiversità, che sta attraversando una "sesta estinzione di massa", provocata per la prima volta nella storia terrestre da un’unica specie: l’homo sapiens. E ha concluso: "La buona notizia è che intervenire per preservare la diversità della vita sulla Terra è ancora possibile. Alcune strategie di successo includono l’allevamento in cattività per specie in pericolo, che permettano poi la reintroduzione in natura una volta che gli habitat appropriati siano ripristinati. Buoni esempi provengono anche dall’Europa, dove è stato messo in atto un piano sistemico come la Rete Natura 2000, che con i suoi 26.000 siti copre oltre il 20% del territorio dell’Unione europea".

Ermanno Pasolini