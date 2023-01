"Salviamo le imprese sulle montagne russe"

Si chiude un anno da montagne russe per le piccole imprese territoriali, ripartite forte nella fase calante della pandemia e poi risucchiate in una congiuntura sfavorevole a causa dell’emergenza del caro costi di energia e materie prime. Stefano Bernacci, segretario di Confartigianato cesenate, tremila imprese associate per cinquemila imprenditori: qua l ’è lo stato di salute della economia territoriale? "Le imprese del cesenate e del territorio in questi tre anni duri e senza precedenti hanno resistito e rilanciato la propria capacità competitiva. Molte sono tornate a livelli produttivi pre-covid, rimaniamo dunque un territorio dove il modello ad economia diffusa si dimostra capace di affrontare le difficoltà e cogliere le opportunità. Ma è anche vero che la propensione a intraprendere deve essere alimentata e trovare terreno fertile, altrimenti il rischio è che i giovani scelgano altre strade, per di più in un contesto di inverno demografico". Come risentono, però, le piccole imprese della mutata congiuntura e del caro costi? "Fino a pochi mesi fa le imprese non riuscivano a stare dietro agli ordini e alle commesse, poi è subentrata l’emergenza del caro costi di energia e materie prima e l’inflazione è salita a livelli a cui non si assisteva da trent’anni. Ma ormai da dieci...