Salvini promette indennizzi. Gozzoli: "Ok, ma si faccia presto"

In merito ai bandi delle concessioni sul demanio marittimo, le dichiarazioni fatte dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, hanno cambiato le carte in tavola. Mentre tutti i sindaci dei comuni costieri si stavano già preparando per definire i criteri con cui pubblicare le evidenze pubbliche, l’intervento di Matteo Salvini al Ttg di Rimini cambia tutto. Il ministro in sostanza ha detto di non pubblicare i bandi, perché la sua volontà, condivisa in primis dagli stessi balneari, è quella di garantire un indennizzo agli attuali concessionari, qualora perdano nel 2027 la concessione. In sostanza Salvini sposa la richiesta avanzata dalla categoria, che ha sempre riconosciuto di lavorare su un suolo di proprietà dello Stato, ma vuole avere un riconoscimento per le aziende che sono state costruite o acquistate dai privati. Per farlo Salvini entro la fine di quest’anno intende portare sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proposta di modificare l’articolo 49 del Codice della navigazione sulla facile o difficile rimozione degli stabilimenti balneari, anche a costo di affrontare un giudizio davanti alla Corte di Giustizia europea. Salvini ha anche detto di averne già discusso con gli altri ministri e di avere il disco verde. Non solo, per i bandi c’è già un modello.

Il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico è fra gli amministratori locali che dovrà rimanere alla finestra in attesa di avere indicazioni da Roma, ma ha anche specificato che non intende rimanere fermo: "Le dichiarazioni del ministro hanno cambiato lo scenario, dove noi da diverso tempo stiamo lavorando assieme agli altri comuni della riviera e alla regione Emilia-Romagna, per applicare i bandi previsti dalla direttiva Bolkestein in maniera condivisa. A questo punto non ci resta che attendere. Una posizione ufficiale l’avremo comunque dopo l’incontro in Regione fissato già da tempo per la prossima settimana. Detto questo, se l’Unione europea ci obbliga a pubblicare i bandi entro marzo 2027, noi non possiamo sottrarci ai nostri doveri e lo faremo sempre nell’interesse pubblico e nel rispetto di una categoria, quella dei balneari, che è fondamentale per la nostra offerta turistica e la nostra economia. Noi Comuni siamo sempre stati d’accordo nel riconoscere gli indennizzi agli attuali concessionari, così come è d’accordo anche la regione Emilia-Romagna".

Per Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio, "al momento stiamo in attesa e non possiamo fare diversamente. Vogliamo fidarci, speriamo che il Governo sistemi questa partita, ma siamo agli sgoccioli, perché la legge fissa l’inizio dei bandi entro un anno o poco più ed è un lavoro immane, una procedura tosta per tutti i Comuni d’Italia che hanno il demanio marittimo. Come categoria auspichiamo che il ministro Salvini rispetti i due impegni presi, anche se il compito non è facile. Ribadisco che non dobbiamo salvaguardare soltanto i balneari, ma l’intero sistema turistico, perché eventuali contenziosi potrebbero bloccare le spiagge italiane e quindi il turismo. Riguardo l’esistenza del bando modello non sappiamo nulla".

Giacomo Mascellani