Sammaurese a caccia del bis. Scontro salvezza in casa Zenith

La larga vittoria conquistata domenica scorsa nel confronto col Tuttocuoio ha certamente rasserenato l’ambiente, cosa che del resto Stefano Protti nel dopo gara ha definito fondamentale e ha avuto grossi effetti positivi sulla classifica. Adesso, la Sammaurese, dopo molte settimane, si è staccata dall’ultimo posto, ma soprattutto vede la zona playout ad appena tre punti, prospettive che certo aiutano l’ambiente giallorosso ad alimentare la fiducia.

Fatto il primo passo per arrivare al traguardo, ne servono ancora molti altri, a partire da oggi in uno scontro che riguarda la zona salvezza visto che lo Zenith Prato coi suoi ventidue punti occupa la posizione più alta nella zona degli spareggi salvezza.

La seconda squadra di Prato ad inizio campionato sembrava destinata ad occupare le ultime posizioni della classifica data anche la pessima partenza, poi proprio dalla vittoria conquistata al Macrelli è iniziata la risalita. Se poi si pensa che due domeniche fa la squadra allenata da Simone Settesoldi è stata capace di battere il Forlì al Morgagni, si capisce quanto sia complicato il compito che attende i giallorossi oggi.

Manuel Ferrani non è recuperato e quindi la soluzione più probabile per la coppia di centrali difensivi è la conferma di Morri e Scanagatta, ma del resto vista la ottima prova collettiva di otto giorni fa è assai probabile che Protti riparta dagli stessi undici. Settesoldi, oggi, non potrà far scendere in campo Thomas Kouassi, quattro i gol segnati finora, l’attaccante è fuori causa per squalifica. Per il resto il tecnico dei toscani ha tutti a disposizione, è probabile quindi che decida come spesso capita di confermare la difesa a quattro, con tre centrocampisti, un trequartista dietro ai due attaccanti che dovrebbero essere Mertiri e Falteri.

La Sammaurese deve cercare prima di tutto di dare continuità ai risultati: mai in questo campionato ha vinto due gare di fila, di non concedere troppe occasioni, serve una vittoria in trasferta per imprimere la vera svolta alla stagione; le tre vittorie finora conquistate sono arrivate tutte sul prato del Macrelli. Buttando lo sguardo sul cammino dello Zenith Prato poi risulta chiaro che i toscani si trovano a loro agio in trasferta dove hanno conquistato quattordici punti contro gli otto che invece sono arrivati al Lungobisenzio di Prato.

Un dato che appare ancora più marcato se si prende in considerazione il numero dei gol segnati: sedici quelli messi a segno sui campi avversari e appena sei su quello amico.

Ci stiamo lentamente avviando incontro alla primavera, periodo che spesso decide i campionati, adesso è il momento giusto per accelerare e chiedere alla squadra di tirare fuori davvero tutte le risorse disponibili. Squadre in campo alle 14.30, dirige Wael Abu Ruqa della sezione Roma 2.

Roberto Daltri