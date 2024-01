Sammaurese a Certaldo. Tanti rischi dietro l’angolo

L’ Epifania ha segnato la chiusura del periodo festivo e il ritorno dei campionati di serie D e eccellenza.

La Sammaurese di Mirko Taccola ricomincia dal Certaldo sapendo che dopo la sosta di certo non mancano le incognite su come le squadre si ripresentano, inoltre il campo sul quale il Certaldo disputa le sue gare interne non è di ottima qualità e questo può essere un problema in più per i romagnoli che vi faranno visita oggi pomeriggio.

Tutto questo però quando l’arbitro Vittorio Palma di Napoli darà il via alle ostilità, dovrà passare in secondo piano.

Ci sarà in effetti da fare grande attenzione a un avversario che certo non è più quello che subì quattro gol allo stadio ’Macrelli’ di San Mauro Pascoli, dal momento che i toscani si sono mossi molto nel mercato di dicembre e a questo punto del campionato hanno evidentemente ormai saggiato la categoria.

Se non altro la sosta è servita a far smaltire qualche acciacco fisico: Taccola ha praticamente tutti a disposizione e se per Pacchioni si dovrà aspettare ancora qualche settimana per averlo al meglio, tutti gli altri stanno bene e la soluzione dell’attacco leggero potrebbe essere riproposta.

E’ però sicura l’assenza di Morri per squalifica.

Le squadre scenderanno in campo oggi alle 14.30 su prato dello stadio Comunale di Certaldo.

Oggi inizia anche il girone di ritorno nel campionato di Eccellenza: da adesso in poi gli errori si pagano a prezzo ancora più caro. Parlando delle formazioni cesenati, Diegaro e Savignanese sono chiamate ad alzare il livello delle loro prestazioni per raggiungere la quota salvezza. La Savignanese di ’Momo’ Montanari parte subito col l’avversario peggiore visto che al ’Capanni’ arriverà il Sasso Marconi.

I gialloblù possono contare sugli innesti di Rizzitelli arrivato già prima di Natale e del giovane difensore Carrettucci. Servirà molta attenzione per cercare di fermare il migliore attacco del girone, arbitra Lorenzo Armenia di Ragusa.

È una trasferta molto complicata quella che attende il Diegaro che dovrà cercare di strappare punti al Castenaso. I rossoblù allenati da Cucchi si sono rafforzati con l’arrivo del difensore Nicholas Arrigoni e del giovane Leo Ceccarelli, ex San Vittore. In tutto il girone di andata il Diegaro ha segnato solo nove gol, nel ritorno ne serviranno sicuramente di più. Dirige questo incontro Stefano Grillo di Modena.

Anche il Gambettola di Bernacci è impegnato in trasferta sul campo del Russi. Per il Gambettola è l’occasione per cancellare la sconfitta dell’andata e continuare l’inseguimento alla zona playoff, arbitra Marco de Robertis di Bologna.