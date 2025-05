Sammaurese affronta il Lentigione: ultimo turno di Serie D prima del playout

Torna in campo la Sammaurese per disputare l’ultimo turno di campionato di Serie D rinviato in attesa della sentenza sul ricorso della Zenith Prato. Oggi i giallorossi saranno ospitati dal Lentigione. Per quanto riguarda la classifica, non ci sono obiettivi da raggiungere: il playout ormai è certo, potrebbe cambiare l’avversario ma per far sì che questo accada si devono verificare alcuni risultati.

Il match di oggi serve a Stefano Protti per verificare la condizione di alcuni dei suoi; Beconcini e Forte su tutti, per tenere il ritmo gara e magari per provare alcuni movimenti sia in chiave difensiva che offensiva, visto che domenica prossima in un confronto che vale tutta una stagione, ogni errore avrà un peso enorme.

E’ molto probabile che il tecnico non voglia rischiare i diffidati, sarebbe dannoso esporli a una semplice ammonizione che li metterebbe poi fuori causa; non dovrebbero scendere in campo quindi Masini, Bolognesi, Misuraca e Gallo. Sono probabili alcune staffette per concedere minutaggio a chi ultimamente ha giocato meno. Per questo diventa probabile il rientro fra i pali di Riccardo Ravaioli, mentre in difesa potrebbe rivedersi Scanagatta sulla fascia di destra, anche se non si può escludere il suo impiego da centrale. In avanti ci può essere alternanza fra Bonandi e Mavanga e a centrocampo Nisi può ritrovare una maglia come mezzala di sinistra. Di sicuro nelle rotazioni non può rientrare Papa che deve scontare tre giornate di squalifica.

La Sammaurese si troverà di fronte un Lentigione al quale serve almeno un punto per assicurarsi il terzo posto in classifica e quindi poter contare sul fattore campo nei playoff. Alla squadra allenata da Stefano Cassani mancheranno per squalifica tre centrocampisti: Battistello, Pari e Sabba, un ex.

Squadre in campo alle 16, dirige l’incontro Giorgio D’ Agnillo di Vasto. Da domani poi testa allo spareggio, da disputare sul campo avversario, quasi sicuramente quello del Corticella con un solo risultato a proprio favore: infatti la sconfitta e il pareggio significherebbero retrocessione in Eccellenza.