Sammaurese alza il muro. Oggi la gara con il Fanfulla

Servono punti alla Sammaurese e oggi al Macrelli contro un avversario tutt’altro che semplice come il Fanfulla serve una bella prestazione coronata magari dai tre punti.

Rientra Canalicchio dopo aver scontato la squalifica ma oggi mancherà Francesco Campagna, a sua volta messo fuori causa da un turno di squalifica. Taccola dovrà trovare una soluzione; una può essere l’inserimento di Gasperoni a destra con l’accentramento di Montesi.

Servirà anche maggiore attenzione ad ogni dettaglio in fase difensiva; negli ultimi due turni la Sammaurese ha subito cinque reti. Non è stata una settimana serena quella vissuta dal Fanfulla, in pochi giorni si è passati dall’esonero del direttore sportivo Cera per le critiche rivolte alla società ma poi due giorni dopo le divergenze sono state appianate e Cera ha ripreso le sue funzioni.

Tornando alle situazioni di campo va ricordato che il Fanfulla sembra trovarsi molto a suo agio sui campi avversari tanto che i punti conquistati dai lombardi in trasferta sono poco meno del doppio di quelli arrivati sul campo amico. Il miglior marcatore della Sammaurese è Campagna, un centrocampista, il Fanfulla invece il maggior numero di reti lo sta ricevendo da Gabriele Premoli, un difensore. Fischio di inizio fissato alle 14,30, direzione di gara affidata a Ledjan Skura di Jesi.

