Sammaurese, c’è da rialzare la testa. Scoglio Piacenza in trasferta

Mercoledì scorso non sono arrivati i punti, ma la reazione all’esonero di Mirko Taccola e al conseguente ritorno di Stefano Protti si e quello deve essere il punto di partenza. Tutti sanno che si tratta di affrontare un campionato che adesso si è messo davvero tutto in salita e che già da oggi su ogni campo bisogna fare di tutto per raccogliere il massimo perché anche solo per agganciare il penultimo posto la Sammaurese deve rimontare quattro punti. Nicolò Canalicchio è squalificato anche per questo motivo Stefano Protti potrebbe confermare il reparto che mercoledì contro la capolista Tau non ha sfigurato. Non sono pochi i problemi che Stefano Protti deve risolvere, al momento quello più urgente sembra essere quello di trovare maggiore pericolosità in attacco, prima di tutto con gli attaccanti che devono essere più pronti a sfruttare le opportunità che la squadra costruisce. Non è un momento di euforia nemmeno per il Piacenza che domenica scorsa ha trovato in extremis il pareggio contro il Tuttocuoio e mercoledì e stato nettamente battuto dal Ravenna. Carmine Parlato sembra orientato a confermare il 4-3-3, con Giorgio Recino al centro dell’attacco e di sicuro è lui il pericolo numero vista la sua esperienza e confidenza col gol. In porta Parlato schiererà Franzini, davanti a lui la difesa potrebbe essere composta da Argint, Somma, Del Dotto e Solerio, a centrocampo i favoriti a scendere in campo sono Iob, Bachini e Santarpia in avanti a fianco di Recino ci saranno sugli esterni Mauri e Iacolano. Ci sono punti importanti in palio oggi allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza per due squadre che adesso sono piuttosto lontane dai loro rispettivi obiettivi. Fischio di inizio fissato per le 14.30, a dirigere l’incontro è stato designato l’arbitro Marco Giordano di Matera.

Roberto Daltri