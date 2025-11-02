Sammaurese, c’è da risalire. Arriva la Forsempronese

Entrambe non godono di ottima salute, entrambe fanno fatica a trovare il gol, entrambe ovviamente hanno bisogno di punti. Chi, oggi, fra Inter SM Sammaurese e Forsempronese dovesse riuscire a vincere potrebbe prendere una bella boccata d’aria fresca. Solo tre punti dividono i giallorossi di San Mauro Pascoli dalla squadra marchigiana, ovvio quindi che si tratta di scontro diretto e dell’ennesima occasione per risalire la classifica, nella giornata nella quale la Recanatese penultima a pari merito con la Sammaurese e il Castelfidardo ultimo con un solo punto si scontrano fra loro. Non basta certo un punto, anche se quello che i tifosi vogliono vedere è la reazione della squadra. Altro vero motivo di interesse, oggi, è il ritorno al Macrelli di Francesco Casolla, l’attaccante che è stato il vero colpo grosso della scorsa estate, un paio di settimane fa, dopo aver segnato 3 reti in giallorosso, è tornato a Fossombrone dove è molto amato e dove spera di tornare quel bomber da 25 reti segnate in due campionati coi colori biancoazzurri.

Il ritorno di Casolla deve diventare uno stimolo in più per i suoi ex compagni da Lucatti ad Amadori a Infantino visto che l’attacco della Sammaurese è il penultimo del girone, solo quello del Castelfidardo ha fatto peggio. La Forsempronese allenata da Marco Giuliodori solitamente si schiera con la difesa a quattro, tre centrocampisti e un rifinitore dietro ai due attaccanti, ma non si può escludere che il tecnico adotti altre soluzioni. La società giallorossa negli ultimi giorni ha chiesto ai suoi tifosi di sostenere la squadra: oggi per ogni tifoso che porta un amico allo stadio, se entrambi vivono a San Mauro, hanno diritto ad un ingresso gratuito. Fischio di inizio alle 14.30 dirige Leonardo Cipolloni di Foligno.

Roberto Daltri