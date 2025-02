Sammaurese, c’è lo scoglio Tau. Serve il colpaccio in trasferta

Lasciando da parte la retorica dell’ultima spiaggia e della gara che può essere una svolta. L’unica vera certezza adesso è il fatto che ogni volta che la Sammaurese scende in campo deve cercare punti per arrivare all’obiettivo oggi alla portata, ovvero entrare nei playout.

Questo vale tanto di più oggi sul campo del Tau Altopascio visto che i giallorossi in questo campionato sono ancora a secco in fatto di vittorie in trasferta. I toscani sono ancora in alta classifica ma nelle ultime giornate hanno rallentato il passo tanto che Forlì e Ravenna si sono allontanate, certo però ci sono ancora scontri diretti da disputare perciò la squadra allenata da Simone Venturi non avrà rinunciato ai suoi sogni di gloria.

Nel girone di andata, al Macrelli, il Tau arrivò da prima in classifica a punteggio pieno e vinse senza lasciare per la verità una impressione di squadra impossibile da battere, quel mercoledì oltre a tutto il resto aveva segnato anche il ritorno di Stefano Protti sulla panchina dopo l’esonero di Mirko Taccola.

Per la Sammaurese comunque conta solo l’oggi e il fatto, come è stato detto mille volte in questa stagione, di non cadere in certi errori, di non incorrere in quei cali di concentrazione che stanno facendo volare via tanti punti, ultimo esempio la scorsa domenica contro il Sasso Marconi.

Per arrivare alla salvezza, sia pure attraverso gli spareggi servono di qui alla fine almeno un paio di vittorie in trasferta se si vogliono rimontare delle posizioni, certo quella di oggi non è semplice da realizzare ma la Sammaurese vista contro il Lentigione, tanto per fare un esempio, potrebbe riuscirci.

Fino ad oggi è stato proprio il Lentigione l’unica squadra capace di portare via i tre punti dallo stadio Comunale di Altopascio, un vero fortino nel quale gli amaranto hanno costruito gran parte delle loro fortune in questo campionato: ventisei gol segnati contro appena otto subiti, trenta punti conquistati sono il notevolissimo bottino del Tau nelle gare interne.

La Sammaurese dovrà tenere sotto controllo il secondo miglior attacco, solo il Forlì ha segnato di più, dovrà limitare al massimo il capocannoniere del girone, Matteo Motti è già arrivato a quota quindici reti, tre segnate su rigore e ha dimostrato di sapere segnare in ogni maniera. Stefano Protti oggi non potrà disporre di Morri per squalifica, la soluzione più probabile resta quindi la coppia formata da Scanagatta e Ferrani al centro della difesa con Masini a destra, rimane da decidere se a sinistra partirà Beconcini oppure potrà tornare Bolognesi.

Se l’attacco del Tau si presenta con numeri da brivido non è da meno la difesa, anche quella la seconda migliore del girone a pari merito col Forlì e dietro solo quella del Ravenna.

Fischio di inizio fissato alle 14.30, direzione di gara affidata a Francesco Illiano di Napoli.

Roberto Daltri