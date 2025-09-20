Sammaurese d’anticipo. Oggi di scena a Chieti

Serve una prestazione più convinta e convincente di quella messa in campo domenica per portare via punti dallo stadio ’Angelini’ di Chieti, e proprio questo è il primo e indispensabile passo in avanti da compiere. L’Inter SM Sammaurese deve fare vedere la sua versione più concentrata, più determinata contro un Chieti che in effetti in classifica è dietro di un punto visto che nelle prime due giornate gli abruzzesi hanno sempre pareggiato, domenica scorsa sul campo del Sora il Chieti era andato in vantaggio per tre volte ma è sempre stato raggiunto. Antonino Asta ritrova alcuni degli assenti della scorsa domenica, tornano a disposizione Bertani e Magnanini oltre a Conti che rientra dal turno di squalifica, resta però in forte dubbio Casolla sul quale magari saranno fatte valutazioni poco prima dell’incontro, oppure partirà dalla panchina ed entrerà se lo svolgimento dell’incontro lo richiederà. Da pochi giorni Asta ha a sua disposizione un nuovo calciatore, si tratta di Carte Mhando Said, centrocampista offensivo classe 1997 cresciuto nel settore giovanile del Brescia che nella sua carriera ha indossato i colori dell’Ascoli, del Cuneo, oltre a quelli di Fano ed Angri, Carte ha vissuto anche una esperienza nel calcio svizzero.

Il Chieti in questa stagione si è affidato ad un tecnico giovane che arriva dall’Eccellenza: Francesco Del Zotti ha poco più di 30 anni e come lui stesso conferma predilige un calcio offensivo, chiede ai suoi palleggio e spinta sulle fasce e inserimenti fra le linee. Un avversario certo non comodo il Chieti che in rosa annovera calciatori di valore oltretutto ben conosciuti dai tifosi giallorossi. A centrocampo gli abruzzesi schierano Enrico Sabba che a San Mauro in due stagioni non consecutive ha accumulato circa trenta presenze, in attacco poi il Chieti può contare su Scott Arlotti, attaccante nato a Coriano che in Romagna ha indossato le maglie del San Marino e del Rimini, Arlotti in questo campionato ha già messo a segno due reti. Il reparto avanzato del Chieti poi si avvale anche di Dardan Vuthaj centravanti che in una sola stagione disputata con la maglia del Rimini ha segnato 21 reti. Calcio d’inizio fissato alle 16, arbitra Natale Rossiello della sezione di Molfetta.

Roberto Daltri