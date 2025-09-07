Sammaurese, debutto in trasferta. A Castelfidardo con Gessaroli in più

Domenica scorsa, dopo la sconfitta che l’Inter SM Sammaurese ha subito a Foligno nel primo turno di Coppa, le parole pronunciate da Antonino Asta sono state molto chiare e hanno fatto capire cosa non gli è piaciuto e cosa si aspetta di vedere da oggi in poi: "Se siamo questi sarà difficile salvarsi, dobbiamo essere più compatti e uniti, dobbiamo mettere in campo più personalità e voglia di combattere". Se il messaggio lanciato dal tecnico è arrivato forte e chiaro alla squadra lo si vedrà già oggi, alle 15, allo stadio Galileo Mancini di Castelfidardo, contro una squadra, quella marchigiana, molto rinnovata, con un allenatore anche questo nuovo, l’ex attaccante Stefano Cuccù che ha avuto modo di osservare la squadra giallorossa nel turno preliminare di Coppa contro il Sansepolcro. Un impegno che potrà fornire le prime indicazioni, che potrà sopratutto far capire se Dall’Osso e compagni sapranno subito calarsi nel clima di un girone nel quale la componente agonistica conta molto, specie in trasferta.

Nelle ultime ore è arrivato a San Mauro un nuovo attaccante, si tratta di Adam Gessaroli, esterno offensivo classe 2004, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Corticella. In passato Gessaroli ha fatto parte della Primavera del Cesena. Anche il Castelfidardo ha rafforzato la rosa con innesti decisi pochi giorni fa: Giorgio Locanto è un difensore classe 2006 che si allenava già da alcune settimane agli ordini di Cuccù, sempre per il reparto difensivo è stato ingaggiato Alessandro Jeremiah le cui origini sono svizzere, anche lui si stava allenando da qualche tempo con i biancoverdi marchigiani.

Dal punto di vista tattico è probabile che le due squadre si schierino a specchio, infatti anche Stefano Cuccù adotta la difesa a tre con un centrocampo molto munito e due attaccanti. Da questa impostazione non dovrebbe distaccarsi Asta, sarà piuttosto da vedere se deciderà di cambiare gli interpreti.

Domenica scorsa Lambertini è partito dalla panchina, oggi invece potrebbe far da subito parte della difesa.

Per quanto riguarda gli esterni, Asta ha varie opzioni a disposizione, Deshkaj e Infantino possono rappresentare una opzione specie se il tecnico deciderà per una formazione più offensiva.

Qualche minuto magari potrebbe trovarlo anche Gessaroli che è in grado di rendersi utile nel ruolo di esterno come in quello di attaccante che svaria su tutto il fronte del reparto.

Parlando della coppia di attaccanti invece è molto probabile che Lucatti e Casolla siano confermati e che a loro tocchi il compito di far saltare i meccanismi difensivi del Castelfidardo. L’incontro fra Castelfidardo e Inter SM Sammaurese sarà diretto da Simone Spagnoli della sezione arbitrale di Tivoli.

Roberto Daltri