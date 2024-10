Sammaurese, è già notte fonda. Manuzzi illude, poker Pistoiese

PISTOIESE

4

SAMMAURESE

1

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Bertolo (dal 11’ pt Greselin); Diodato (dal 22’ st Cuomo), Grilli (dal 28’ st Dibenedetto), Lauria, Larhrib, Kharmoud; Pinzauti (dal 17’ st Sparacello), Tascini. A disp.: Lagonigro, Caponi, Maloku, Balleello. All.: Giacomarro.

SAMMAURESE (4-3-3): Pozzer; Scanagatta, Morri, Sedioli (dal 36’ st Bolognesi), Gningue; Arsenijevic, Manuzzi (dal 31’ st Casadio), Nisi (dal 11’ st Ravaioli); Misuraca, Imoh (dal 28’ st Pacchioni), Gaetani (dal 11’ st Montesi). A disp.: Jashari, Maltoni, Bolognesi, Zela, Papa. All.: Taccola.

Arbitro: El Ella di Milano

Reti: Manuzzi al 20’ pt, Grilli al 24’ pt, autogol Morri al 8’ st, Sparacello al 30’ st, Dibenedetto al 44’ st.

Note: Ammoniti Manuzzi, Diodato, Sedioli, Greselin, Dibenedetto. Angoli 14-2. Recupero 1’, 5’.

L’orgoglio e la grinta non sono mancati, il risultato positivo invece sì. Termina con un ko la trasferta in terra toscana della Sammaurese, che nell’ottava giornata del girone D di Serie D è caduta per 4-1 al Melani contro la Pistoiese. Una sconfitta che sicuramente non sorprende, vista la caratura della formazione arancione e la differenza di valori, tecnici e non solo, tra le due compagini.

Un risultato che però è maturato solamente nel secondo tempo, mentre nella prima frazione di gioco i ragazzi di Mirko Taccola avevano tenuto bene in campo, portandosi anche in vantaggio con un super gol di Manuzzi al 20’. La rete che aveva ammutolito il Melani era arrivata dopo un inizio più arrembante da parte dei padroni di casa, vicini al vantaggio con Lauria dopo 18 minuti. Appena due giri di lancette dopo però ecco il già citato eurogol di Manuzzi, bravissimo a pescare il jolly dalla lunga distanza con un mancino imprendibile per Cecchini.

La gioia giallorossa è durata però una manciata di minuti, perché già al 24’ ecco il pareggio della Pistoiese firmato da Grilli, bravo a colpire di controbalzo un pallone al limite dell’area proveniente dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Il resto del primo tempo è andato avanti col predominio dei toscani nel possesso palla, ma senza altre occasioni da rete nitide.

Al rientro in campo, dopo la pausa, la Pistoiese ha decisamente cambiato marcia, schiacciando Sedioli e compagni nella propria metà campo fin dai primi minuti. E, come logica conseguenza, all’8’ è arrivato il sorpasso degli arancioni con l’autorete di Morri, che nel tentativo di contrastare Tascini ha spedito la palla nella propria porta. Le girandole di cambi, da un lato e dall’altro, non hanno modificato il copione della partita, coi ragazzi di Giacomarro bravi a trovare prima il tris con Sparacello, imbeccato alla mezz’ora da Basanisi, e poi il poker con Dibenedetto ad una manciata di minuti dal termine. La sconfitta della Sammaurese spedisce i giallorossi all’ultimo posto del girone assieme al Progresso, con soli tre punti raccolti in sette turni. m. f.