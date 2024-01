Sammaurese e Imolese. Lotta fino all’ultimo punto

Quello di oggi sarà il terzo confronto stagionale fra Sammaurese e Imolese, la scorsa estate in coppa prevalse la squadra rossoblu, in campionato nel girone di andata finì in pareggio invece. Quello di oggi è anche anche lo scontro fra due squadre che dopo un periodo iniziale molto brillante hanno conosciuto un momento di difficoltà; entrambe sono passate da cinque sconfitte di fila, ci sono punti significativi in palio visto che l’Imolese vede da vicino i playoff mentre la Sammaurese deve allontanarsi dai playout.

Detto che l’Imolese ha conquistato in trasferta praticamente gli stessi punti che ha accumulato sul suo campo, i giallorossi dovranno fare attenzione alle punizioni che sa battere Gulinatti e alle doti realizzative di Simone Raffini. Coi soliti dubbi della vigilia ha dovuto convivere Taccola: le condizioni di Montesi e Pacchioni non sono ottimali, chi mettere al centro della difesa fra Canalicchio (foto), Morri e Sedioli. Squadre in campo alle 14,30 al Macrelli, dirige Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia.

La ventunesima giornata del campionato di eccellenza ieri ha vissuto un anticipo fra Diegaro e Savignanese, hanno vinto i rossoblu allenati da Cucchi grazie alla doppietta firmata da Mamadou Sankhare. Il Gambettola scende in campo oggi alle 14,30 al Comunale contro il Futball Cava Ronco.

Roberto Daltri