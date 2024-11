Sammaurese-Fiorenzuola, è già sfida salvezza

A fine novembre è davvero troppo presto per parlare di ultima spiaggia o di scontri che valgono tutta una stagione, adesso però davanti alla Sammaurese ci sono quattro turni che devono per forza di cose far entrare punti in cassa altrimenti l’impresa di arrivare alla salvezza diventerà davvero troppo complicata. Si inizia oggi, al Macrelli, contro un Fiorenzuola che nessuno si aspettava di trovare in zona playout dopo dodici turni, ma la realtà di oggi è questa, gli emiliani sono reduci dalla sconfitta interna con il Progresso. Adesso diventa davvero determinante crederci e lottare su ogni palla; questa deve essere la mentalità di chi lotta per salvarsi.

In settimana è proseguita l’opera di sistemazione della rosa: Alessandro Proverbio è stato svincolato e lasciato libero di tornare al Pietracuta in Eccellenza. Un centrocampista esce e uno entra: Filippo Tamai torna in giallorosso dopo aver iniziato la stagione con la maglia dell’Urbania, da lui Stefano Protti si aspetta la versatilità e il dinamismo che ha fatto vedere nelle due stagioni vissute in maglia Sammaurese. Durante la settimana anche il Fiorenzuola ha tesserato un nuovo calciatore, anche in questo caso di tratta di un centrocampista: il classe 2006 Tommaso Rota.

Come ha dimostrato la sconfitta subita ad Imola diventa con lo scorrere delle giornate molto importante essere lucidi quando si arriva davanti alla porta avversaria, cosa questa che alla Sammaurese in questa stagione sta mancando troppo. Il problema del gol ad ogni modo sta mettendo in difficoltà anche il Fiorenzuola che finora ha segnato solo sei reti, peggiore attacco del girone alla pari col Progresso.

Iniziare bene questo filotto di scontri diretti è importante anche per ritrovare quella fiducia che è il migliore alleato in queste situazioni. Il fischio di inizio è fissato alle 14.30, a dirigere questa delicata sfida è stato designato Salvatori della sezione di Macerata.

