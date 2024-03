Sammaurese, gara intensa. Oggi ospite il Lentigione

Serve una Sammaurese concreta, convinta e concentrata oggi, magari quella che nelle prime giornate di campionato ha stupito davvero tutti.

Serve prima di tutto una Sammaurese che torni a far punti, certo l’avversario è di tutto rispetto, senza dimenticare poi che il Lentigione è ancora in corsa per vincere il girone. Però quando hai bisogno di punti tutto questo deve passare in secondo piano, Mirko Taccola anche oggi deve far fronte ad un paio di assenze, il difensore Canalicchio e il centrocampista Lombardi non hanno recuperato in tempo per essere disponibili.

Taccola quindi dovrà decidere se confermare al centro della difesa Scanagatta in coppia con Morri o Sedioli oppure se riportare il difensore ex Mestre sulla fascia destra. Domenica scorsa come esterni di difesa sono stati impiegati Casadei e Tamai che non hanno sfigurato, il tecnico deve decidere anche se confermare entrambi o affidarsi di nuovo a Bolognesi.

Vietate distrazioni difensive, le palle perse nella propria metà campo, sono errori che una squadra del valore del Lentigione non perdona.

I parmigiani hanno segnato finora trentanove reti, miglior marcatore fino qui l’attaccante Alberto Formato con otto reti messe a segno in diciannove presenze, dietro a Formato con sette centri si trova il centrocampista Montipò mentre a sei è arrivato Leonardo Nanni.

Serve davvero tutto oggi alla Sammaurese, compreso ovviamente il sostegno dei propri tifosi in questo momento di obiettiva difficoltà.

Squadre in campo alle 14,30 al Macrelli dirige l’incontro Riccardo Borghi di Modena.

Roberto Daltri