Sammaurese, il veleno in coda. Arriva la seconda sconfitta di fila

CHIETI

2

SAMMAURESE

1

CHIETI (4-3-3): Mercorelli (28’ st Zanin); De Luca (40’ st Pracek), Gallo, Caparros, Guerriero; Sabba, Donsah (22’ st Cascio), Gueye (28’ st Giampaolo); Ceccarelli (42’ st Busatto), Vuthaj, Arlotti. A disp.: Allessi, Conti, Grandis, De Souza. All.: Del Zotti.

SAMMAURESE (3-4-2-1): Pollini, Bianchi, Dall’Osso, Oppizzi; Dimitri (40’ st Magnanini), Sare, Zaccariello, Conti (32’ st Infantino); Nisi (40’ st Deshkas), Bertani (32’ st Manzi); Lucatti (37’ st Amadori). A disp.: Pazzini, Gessaroli, Tombesi, Casolla. All.: Asta.

Arbitro: Rossiello di Molfetta.

Reti: 18’ pt rig. Ceccarelli (C), 6’ st rig. Lucatti (S), 50’ st Giampaolo (C).

Note: ammoniti Ceccarelli, Gallo, Zaccariello, Nisi, Conti, Manzi.

Quando il pareggio sembrava assodato, il gol del Chieti all’ultimo secondo ha stroncato la Sammaurese. Effettivamente, si è assistito ad una partita a lungo sul filo dell’equilibro con i neroverdi di casa che hanno offerto una prestazione opaca, salvata dal guizzo del neoentrato Giampaolo che ha fissato il punteggio sul 2-1. Avvio lento e privo di idee, ma al 20’ arriva l’episodio che sblocca l’incontro con Ceccarelli, che trasforma il calcio di rigore per il vantaggio neroverde.

La Sammaurese reagisce subito e al 22’ una ficcante penetrazione di Conti dalla fascia sinistra si concretizza in un tiro-cross verso il centro e salvataggio sulla linea di porta di Mercorelli battuto di Caparros. Appena un minuto dopo Sammaurese ancora pericolosa dal corner seguente: pallone crossato al centro dell’area di rigore, Oppizzi è solo ma non riesce a deviare in porta con il destro. Al 35’ è stato Vuthaj a cercare il raddoppio con una conclusione potente dal limite, respinta con i pugni dal portiere ospite. La Sammaurese è poi tornata a farsi pericolosa in finale di tempo. Su un pallone perso a centrocampo da Donsah, rimasto poi a terra per tutta l’azione chiedendo il fallo, è stato Lucatti a concludere con il sinistro e con la sfera ancora a disposizione degli ospiti, c’è stato su nuovo cross dalla sinistra con Mercorelli a respingere in tuffo dentro la propria area piccola.

Nella ripresa, la doccia fredda per il Chieti, che troppo presto aveva pensato di poter aver vita facile. Dopo appena quattro minuti, con Lucatti a trasformare con freddezza un calcio di rigore, riportando il risultato in parità. La squadra di casa ha provato a reagire, ma la manovra è rimasta sempre piuttosto prevedibile. Al 20’ ancora Vuthaj a creare pericoli con un destro deviato in angolo. Sulla battuta è sempre lui a colpire di testa, ma senza precisione né potenza. Quando il pari sembrava ormai scritto, è arriva il colpo di scena. In pieno recupero, al 95’, Giampaolo – subentrato nella ripresa – trova la zampata decisiva che fa esplodere lo stadio e regala al Chieti tre punti preziosi quanto insperati. Una scopnfitta amarissima per la Sammaurese, a fronte di una vittoria che vale oro per la classifica del Chieti.