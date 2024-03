Sammaurese in trasferta. Il Ravenna è agguerrito

I punti che la Sammaurese non ha raccolto contro le squadre che sulla carta erano più abbordabili li deve conquistare adesso contro avversari che sembrano decisamente meno battibili. In quattro giorni i giallorossi devono scontrarsi col Ravenna, terza forza del girone, e poi giovedì prossimo col Victor San Marino.

Comunque, un passo alla volta: oggi al Benelli i ragazzi allenati da Mirko Taccola troveranno un avversario arrabbiato, molto voglioso di tornare in testa alla classifica, insomma una squadra che vuole solo vincere. È un Ravenna che deve fare i conti con le squalifiche che hanno colpito il portiere Rossi e i centrocampisti Marino e Rrapaj, una assenza per squalifica la conta anche la Sammaurese che non potrà schierare Scalini.

Ci sono molti dubbi anche sulla presenza di Canalicchio che non pare avere ritrovato la migliore condizione, anche Gasperoni rimarrà incerto fino all’ ultimo. Chi schierare davanti alla difesa al posto di Scalini è sicuramente la scelta più importante che spetta a Taccola; mettere in quella posizione Campagna vorrebbe dire togliere la possibilità di avere accelerazioni e inserimenti negli ultimi trenta metri, più facile che il compito possa toccare a Capicchioni, oppure a Nisi che garantirebbe forse meno geometria ma più pressione sugli avversari.

Quello da affrontare oggi è un Ravenna come detto colpito da squalifiche, che dopo molto tempo ha perso il primo posto ma è pur sempre la squadra che ha incassato meno reti di tutti, che oggi poi può tornare a schierare Tirelli, il miglior marcatore fra i suoi con undici reti già messe a segno. A dirigere questo delicato incontro è stato designato Dario Acquafredda della sezione di Molfetta che darà il via alle ostilità alle 14,30.

Roberto Daltri