Sammaurese: Nuova Era con Antonino Asta e BP Global in Serie D

Sarà una Sammaurese molto rinnovata quella si presenterà ai nastri di partenza della undicesima stagione consecutiva in serie D. Come si sa da alcuni mesi, la società ormai è completamente nelle mani della BP Global, ma molto altro cambierà a partire dall’allenatore che non sarà Stefano Protti, assieme a lui lasceranno gli spogliatoi del ’Macrelli’ anche molti dei calciatori che hanno conquistato la salvezza nel playout contro il Corticella. Ma andiamo con ordine. Sarà Antonino Asta il nuovo tecnico della Sammaurese, al suo fianco avrà Giuseppe ’Pino’ Lorenzo che è stato promosso dal settore giovanile.

Antonino Asta, ex centrocampista, nato 54 anni fa, da calciatore vanta un curriculum davvero notevole, maturato in gran parte con la maglia del Torino in serie A. Sempre in granata ha iniziato poi ad allenare nel settore giovanile, poi per un anno è stato il secondo della prima squadra, poi la sua carriera è proseguita sulle panchine del Monza, del Bassano, del Lecce, del Teramo e infine della Pistoiese. Al suo fianco Asta avrà Pino Lorenzo che rappresenta a questo punto la continuità, la profonda conoscenza dei giovani presenti nel settore giovanile: lo scorso anno con l’Under 18 vinse il titolo nazionale, e infine Lorenzo può aiutare anche nei contatti con il Cesena del quale è stato calciatore prima e allenatore del settore giovanile poi.

Per quanto riguarda la figura del direttore sportivo si torna all’antico: per anni il ruolo veniva ricoperto da Cristiano Protti quando era presidente della Sammaurese in collaborazione con l’allenatore di turno. Adesso la funzione sarà affidata a Giorgio Tonino, da alcuni mesi direttore generale della Sammaurese e ad Antonino Asta che avranno il compito prima di tutto di decidere chi confermare del vecchio gruppo e poi andare a cercare chi verrà ad indossare la maglia giallorossa.

Il preparatore dei portieri sarà Stefano Dadina, Matteo Antonioli mantiene il ruolo di preparatore atletico. Quello che appare già chiaro è che alcuni di quelli che sono al centro della storia della Sammaurese negli ultimi dieci anni non torneranno negli spogliatoi del ’Macrelli’, di sicuro non faranno parte del nuovo gruppo Mario Merlonghi, suo il primo dei due gol che hanno regalato l’ultima salvezza e nemmeno Thomas Bonandi. L’obiettivo, fa trapelare la società, è quello di ringiovanire il gruppo, e allora sembra più che probabile la partenza di Ferrani e Forte. Il comunicato emesso dalla società giallorossa parla di forte insoddisfazione rispetto al campionato appena concluso sia per il gioco mostrato dalla squadra e ancora di più per la posizione finale in classifica, e di necessità di arrivare ad un salto di qualità per portare la Sammaurese nella parte alta della classifica: insomma l’obiettivo stando a queste parole non è più la semplice salvezza.

