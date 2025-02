Sammaurese, occasione da cogliere. Il Sasso Marconi è in difficoltà

L’ostacolo da superare è bello alto, servirà una prestazione impeccabile sotto ogni aspetto. Quella di oggi per la Sammaurese può essere una occasione per cercare di mischiare le carte sul tavolo e riproporsi come candidata ad entrare nella zona playout. Al Macrelli arriva un Sasso Marconi che la scorsa domenica ha costretto il Ravenna a sudare fino all’ultimo minuto, un Sasso Marconi che ha iniziato a rallentare già nelle ultime giornate dell’andata e sta confermando questa tendenza nel ritorno: cinque punti conquistati nelle prime cinque giornate disputate. Il calo di rendimento dei gialloblù bolognesi è stato causato anche dal fatto che Serigne Deme è stato ceduto alla Juventus e che Yaya Jaseey è fuori causa per la frattura subita alla mandibola. Il Sasso Marconi, insomma, ha perso le sue frecce, quelle che sugli esterni mettevano a dura prova le difese avversarie, i due migliori marcatori, due elementi fondamentali. Oggi si aggiunge un’ulteriore assenza, quella del difensore Edoardo Mambelli messo fuori dalla gara da una squalifica, rientra invece Ivan Pedrelli che ha scontato le giornate di squalifica e da oggi può tornare a guidare il suo Sasso Marconi dalla panchina.

Stefano Protti ha tutta la rosa a disposizione, Manuel Ferrani non sembra al meglio ma potrebbe almeno andare in panchina, al centro della difesa l’opzione più probabile rimane la conferma della coppia composta da Morri e Scanagatta, sugli esterni non sono previste sorprese per cui Masini e Beconcini dovrebbero completare il reparto difensivo. Qualche dubbio il tecnico giallorosso potrebbe averlo sull’attacco: per il ruolo di centravanti Merlonghi e Gallo si giocano una maglia, contro una difesa con notevole struttura fisica come quella del Sasso Marconi la scelta potrebbe cadere su Gallo che è più in grado di reggere il confronto muscolare.

A centrocampo, viste le ultime prestazioni di Maltoni, non si può che pensare ad una sua conferma, resta da vedere se come centrale giocherà ancora una volta Riccardo Manuzzi con Forte nel ruolo di mezzala sinistra. Ivan Pedrelli di solito opta per lo schieramento con quattro difensori, quattro centrocampisti e due attaccanti. È un avversario ostico da affrontare il Sasso Marconi sia per l’abitudine dei bolognesi a lottare per mantenere la categoria, sia per il fatto che dal punto di vista atletico quella di Pedrelli è una squadra che quando spinge e pressa non è facilmente contenibile. L’impegno è sicuramente di alto livello ma le dirette concorrenti oggi sono tutte impegnate in scontri con squadre di alta classifica che di sicuro sono a caccia di punti. Fare risultato oggi costerebbe davvero tanto, anche dal punto di vista della continuità visto che la Sammaurese nelle ultime due giornate non ha subito gol e messo al sicuro quattro punti. Fischio d’inizio alle 14.30, dirige la gara Gianpasquale Tedesco di Battipaglia.

Roberto Daltri