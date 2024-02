Sammaurese-Prato. Sfida all’ultimo punto

Torna la serie D e al Macrelli arriva il Prato per una gara che si porta dentro davvero molti motivi di interesse.

All’andata oltre alla sconfitta la Sammaurese fu costretta a subire il grave infortunio capitato a Giacomo Tacconi, fatto che aveva scosso molto tutta la squadra. Tornando all’attualità, diventa evidente che il Prato partito con altri obiettivi oggi cerca i punti che servono per non essere coinvolto nei playout, circa un mese fa il presidente dei toscani ha allontanato in un solo colpo allenatore, direttore sportivo e direttore generale. La squadra è stata affidata a Maurizio Ridolfi, promosso dalla juniores, il tecnico toscano oggi dovrà fare a meno di Isuf Cela e di Mouse Sowe Bara, entrambi infortunati, Cela con sei reti è il miglior marcatore del Prato.

La sosta ha avuto effetti positivi sulla rosa della Sammaurese dal punto di vista della messa a punto della condizione di quelli che si portavano dietro alcuni acciacchi, quindi oggi Mirko Taccola può davvero decidere come schierare la squadra potendo contare su varie soluzioni. Sempre meglio non fidarsi troppo delle statistiche, ad ogni modo si può rilevare che fino ad oggi il Prato in trasferta ha raccolto nove punti, ha vinto sul campo del Progresso e del Sangiuliano e pareggiato in casa del Victor San Marino, segnato lontano dal suo campo nove gol, così come ne ha subiti nove sui campi avversari.

Fischio di inizio alle 14,30, dirige Angelo Lotito di Cremona.

r.d.