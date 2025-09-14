Sammaurese, prima in casa: c’è la Recanatese

Con dentro l’entusiasmo e la fiducia rafforzati dalla bella vittoria conquistata a Castelfidardo e col pensiero di dover sopperire ad alcune assenze, l’Inter SM Sammaurese si appresta ad esordire oggi al Macrelli contro la Recanatese. Era già prevista l’assenza di Luca Conti che deve scontare una giornata di squalifica, ma come spiega Antonino Asta nelle ultime giornate se ne sono aggiunte altre: "Non potremo contare su Casolla che ha una elongazione, non è un infortunio grave e potrebbe tornare disponibile contro il Chieti, poi oltre ad Amadori che è in ripresa e magari a Chieti potrebbe venire in panchina ci sono Bertani e Magnanini non al meglio che magari portiamo in panchina contro la Recanatese, poi vedremo se potremo utilizzarli". Poi aggiunge: "Non voglio creare alibi perché io dico sempre che conta quanto sappiamo essere squadra e oltre a questo i sostituiti possono fare anche meglio di chi manca, per quanto riguarda l’attacco non escludo il possibile esordio di Gessaroli che è arrivato con noi da pochi giorni".

Di fronte i giallorossi si troveranno una squadra che all’esordio ha subito una pesante sconfitta casalinga, Asta non si fida di questo risultato anche in base a quello che ha potuto vedere: "Il risultato è bugiardo fino a quando ha subito il primo gol la Recanatese stava giocando alla pari col Notaresco, la Recanatese è una buona squadra che ha qualità dovremo essere bravi ad alzare il ritmo di gioco, voglio una squadra combattiva e brava in fase di palleggio".

Se Asta avrà fino all’ultimo da pensare alla formazione da schierare non è stata certo meno densa di riflessioni la vigilia di Mirko Savini, l’allenatore della Recanatese ha le scelte quasi obbligate per la difesa tenendo conto del fatto che durante la settimana la società e Giuseppe Bellusci hanno deciso di prendere strade diverse e il difensore è stato svincolato, in questo modo i marchigiani hanno perso il loro capitano e vero punto di riferimento del reparto arretrato. Siamo solo alla seconda giornata, di fatto nella fase nella quale si cerca ancora di capire quale potrà essere la vera forza delle squadra. Anche Antonino Asta coltiva questa curiosità: "Penso che servirà ancora qualche giornata per capire chi possiamo essere davvero, io dico sempre alla squadra che conta molto la qualità individuale ma quello che chiedo prima di tutto è di andare tutti assieme nella stessa direzione".

Squadre in campo alle 15, dirige l’incontro Andrea Norci della sezione arbitrale di Arezzo.

Roberto Daltri