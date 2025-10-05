Sammaurese, rotta da invertire. Ma pure il Giulianova cerca la svolta

Chi avrà la testa meno pesante e maggiore capacità di tirare fuori tutte le energie che ha dentro potrebbe trovare oggi la svolta dopo un inizio di stagione decisamente complicato. Inter SM Sammaurese e Giulianova arrivano allo scontro di oggi in un momento nel quale sono alla ricerca di punti, di conferme sulla bontà del lavoro svolto durante la settimana e nel caso degli abruzzesi anche di un segnale che faccia capire che la rivoluzione voluta dalla società porti i primi risultati. La sconfitta interna subita la scorsa domenica dal Giulianova ha spinto la società ad esonerare sia Roberto Cappellacci, tecnico dei giallorossi, che il ds Marco Triboletti, segno che i cinque punti conquistati finora dal Giulianova sono considerati davvero troppo pochi per poter rinviare oltre la decisione di imprimere una svolta.

La scelta rispetto alla nuova guida tecnica è caduta su Rosario Pergolizzi, un allenatore esperto che appena due stagioni fa ha guidato il Campobasso alla promozione in C. È chiaro che i dirigenti del Giulianova hanno voluto decidere di cambiare dopo appena cinque giornate perchè credono alla possibilità di risalire la classifica e inserirsi nel gruppo delle prime, l’obiettivo iniziale era quello di arrivare almeno in zona playoff.

In casa Sammaurese la settimana è scorsa senza dubbio in modo meno turbolento ma certo non manca la consapevolezza che è urgente cambiare rotta, spezzare la catena di sconfitte. Antonino Asta ha parlato a lungo con la squadra, di sicuro ha chiesto maggiore attenzione, a quanto pare il tecnico ha almeno pensato a possibili novità tattiche come ad esempio il passaggio alla difesa a quattro per cercare maggiore copertura sulle fasce laterali. Domenica scorsa sul campo della Maceratese la scelta di Asta era stata quella di partire con Casolla unica punta, le poche conclusioni prodotte dalla squadra potrebbero spingerlo a tornare al doppio attaccante. Uno squalificato a testa: Matteo Dimitri per la Sammaurese e Antonio Martiniello per il Giulianova, attaccante che potrebbe essere sostituito da Mattia Gallo, un ex assieme a Enrico Morri. Appuntamento alle 15 al Macrelli, dirige l’incontro Andrea Musumeci della sezione arbitrale di Cassino.

Roberto Daltri