Sammaurese, serve il cambio di passo. Il treno per la salvezza passa dall’Emilia

Oggi riparte il campionato di serie D, mancano sette giornate alla fine della stagione regolare, sette giornate che dovranno decretare tutti i verdetti compresi quelli che riguardano la Sammaurese di Stefano Protti.

Oggi i giallorossi sono attesi dalla trasferta sul campo del Cittadella Vis Modena: gli emiliani allenati da Mattia Gori, con in loro 38 punti sono già praticamente salvi. La società modenese che la scorsa estate aveva sostenuto notevoli investimenti non vorrà però accontentarsi della salvezza, perciò queste ultime sette giornate dovranno fornire risposte sul valore della rosa e magari convincere il club a confermare Mattia Gori, che lo scorso dicembre aveva preso il posto dell’esonerato Francesco Salmi.

Comunque sia la Sammaurese deve pensare a se stessa, al bisogno assoluto di mettere punti in cassa; poi domenica prossima al ’Macrelli’ dovrà affrontare l’Imolese prima degli scontri diretti che di sicuro saranno decisivi nella lotta all’ultimo sangue per evitare gli ultimi due posti in classifica. La settimana di sosta ha permesso a Stefano Protti di lavorare a fondo sulla squadra a livello mentale e anche fisico, consentendo a chi doveva ritrovare la condizione, prima di tutti Thomas Bonandi, di rimettersi in linea coi compagni.

Adesso è davvero il momento giusto per ritrovare quella lucidità davanti alla porta avversaria che diventa indispensabile per segnare i gol che portano punti: nelle ultime tre gare disputate la Sammaurese non ha mai messo la palla alle spalle dei portieri avversari e di qui in avanti non basta solo pareggiare. Devono diventare più precisi gli attaccanti ma servono anche i gol dei centrocampisti che devono cercare il tiro più spesso, e servono i gol dei difensori che devono saper sfruttare al massimo i calci piazzati.

Arrivando all’impegno che attende oggi Ferrani e compagni allo stadio ’Allegretti’ ci sarà da tenere a bada gli attaccanti del Cittadella: basta ricordare il match dell’andata, quando Formato e Guidone segnarono un gol a testa dimostrando quanto la loro esperienza e visione della porta possa diventare letale per gli avversari.

Nella Sammaurese chi appare non in condizioni di scendere in campo è il giovane esterno Sotiri Papa, mentre il Cittadella non potrà schierare Lorenzo Manzotti, il centrocampista classe 2005 infatti è squalificato. Mattia Gori di solito schiera la squadra con la difesa a tre, cinque elementi in mezzo al campo e due punte che possono essere i già citati Guidone e Formato, anche se non va trascurato il possibile impiego di Sala che garantisce più corsa e imprevedibilità. L’incontro è in programma alle 14.30, l’arbitro incaricato di dirigere la gara è Valerio Navarino di Taurianova.