Sammaurese, servono gol. Match delicato a Sora

Il primo passo per ripartire dopo quattro sconfitte l’Inter Sm Sammaurese l’ha compiuto domenica scorsa: non aver subito reti è stata la seconda bella notizia e adesso quello che serve è dare continuità in fatto di prestazione e di conseguenza di risultato. È piuttosto curioso il fatto che per la seconda domenica di fila la squadra allenata da Antonino Asta dovrà affrontare un avversario che ha appena cambiato allenatore. La sconfitta subita la scorsa domenica dal Sora nello scontro con l’Ostiamare ha in effetti fatto esplodere l’insoddisfazione della società che ha deciso di esonerare Massimiliano Schettino per mettere sulla panchina dei bianconeri un tecnico di grande esperienza e con un curriculum ricco di vittorie come Domenico Giacomarro.

L’allenatore siciliano che vanta quattro promozioni dalla serie D alla Lega Pro ha subito fatto capire che chiederà di correggere la rosa a sua disposizione ma intanto ovviamente dovrà saper valorizzare i calciatori a sua disposizione. Le sue prime richieste sono state di vedere determinazione e voglia di imporre il gioco come di solito fanno le sue squadre.

Venendo all’Inter Sm Sammaurese, vista la buona prova difensiva messa in campo contro il Giulianova diventa facile prevedere che Asta confermi questo schieramento, anche se salta all’occhio il dato che rivela come i giallorossi negli ultimi tre turni non hanno segnato neppure un gol. Questo dato certamente coincide anche con l’assenza per infortunio di Francesco Casolla e col fatto che in questo momento l’attaccante non ha una condizione fisica ottimale. Bisogna però trovare altri sbocchi al gioco prodotto: Lucatti e Amadori garantiscono centimetri nell’area degli avversari, bisogna saperli servire con buoni cross, bisogna anche portare al tiro più spesso e con maggiore precisione i centrocampisti, inoltre gli esterni d’attacco devono cercare gli spazi per inserirsi e arrivare al tiro. Certo sono cose facili da chiedere a parole, ben più difficili da realizzare in campo, ma per vincere servono più gol di quelli messi a segno fin qui.

Oggi il compito degli attaccanti sarà probabilmente molto complicato visto che Giacomarro nella conferenza stampa di ieri ha chiesto molta attenzione per cercare prima di ogni altra cosa di non subire reti. Finora il Sora ne ha incassate nove e ne ha segnate sette. Guardando la rosa degli avversari di turno, il nome che colpisce è quello di Marcello Trotta, attaccante di lungo corso che in carriera ha indossato maglie come quelle del Crotone, Sassuolo e Frosinone in serie A. Fin qui Trotta ha segnato due reti. L’incontro sarà diretto da Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia, si gioca allo stadio ’Tomei’ dalle 15.