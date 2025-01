Sammaurese, sfida al Forlì: "Faremo la nostra partita"

La classifica dice che il fanalino di coda riceve sul suo campo la capolista e che fra Sammaurese e Forlì ci sono 27 punti di differenza, questo dice la classifica ma la storia di questo confronto dice anche molto altro. Al Macrelli, il Forlì si è sempre trovato davanti una squadra capace di metterlo in difficoltà o perlomeno di strappargli punti, senza contare una lista di ex che è troppo lunga per ricordarli tutti. Insomma Sammaurese contro Forlì è sempre una gara non banale, Stefano Protti ci ha lavorato sopra e prima di tutto fa capire che la sua squadra ci arriva con qualche problema. "Di sicuro – spiega l’allenatore – non potremo schierare Sila che ha avuto un risentimento del problema che si porta dietro da un po’, poi col mio staff deciderò all’ultimo momento se schierare Nisi che in allenamento ha subito una brutta ginocchiata alla coscia e Masini che sta risentendo del malanno accusato mentre ancora giocava col Forlì, non vogliamo forzare e rischiare infortuni più lunghi".

Si affrontano due squadre che si conoscono molto bene, chi potrebbe avere un vantaggio da questo? "Ci conosciamo bene e questo vale per tutte e due, non dimentichiamo che a Forlì il direttore sportivo è Cristiano Protti che conosce tutti i nostri calciatori, noi conosciamo quelli del Forlì, hanno una rosa di sicuro di qualità superiore, stanno facendo un campionato che c’entra poco con noi, poi come sappiamo nella partita secca può succedere di tutto".

Poi il tecnico della Sammaurese entra in profondità sul concetto della qualità e quantità del gruppo allenato da Miramari: "Adesso hanno appena inserito un attaccante come Trombetta che arriva dai professionisti e che in questa categoria tutti vorrebbero, poco tempo fa Rossi che negli ultimi due campionati ha giocato a Carpi e poi due giovani che arrivano dalla Primavera del Cesena e dal Grosseto, sono una squadra molto forte che lotterà fino all’ultimo per vincere il campionato".

Come ha preparato la gara protti per fermare questo Forlì? "Noi non ci snatureremo, cominciamo ad avere in testa i principi sui quali lavoriamo da quando sono tornato a San Mauro, non fa parte del mio dna cambiare il modo di giocare, ma cercheremo di fare la nostra partita sapendo che dobbiamo sbagliare il meno possibile anche se potrebbe non bastare vista la loro grande qualità".

Tenendo conto del fatto che Nisi e Masini sono quindi in dubbio, la formazione non dovrebbe comunque discostarsi di molto rispetto a quella che ha battuto prima della sosta il Lentigione, ripartendo quindi dalla difesa a quattro, tre centrocampisti e due esterni a sostegno del centravanti. Fischio di inizio alle 14.30 al Macrelli. Arbitra Francesco Martini della sezione di Valdarno.

Roberto Daltri