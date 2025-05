Sammaurese sfida Corticella: vittoria obbligata per restare in Serie D

Nei dieci anni di militanza in serie D la Sammaurese un incontro importante come quello che deve affrontare oggi non lo ha mai vissuto. Per restare nella massima categoria del dilettantismo è indispensabile andare a vincere sul campo del Corticella. Per quello che i precedenti possono valere va ricordato che in campionato i bolognesi si sono imposti sia all’andata che al ritorno, anzi per i giallorossi si è trattato di due delle peggiori prestazioni stagionali. Ma i precedenti sono il passato e possono essere utili solo per ricordare cosa si è sbagliato e quali sono i punti di forza dell’avversario. Non va sottovalutato il fatto che il Corticella ha raccolto molti dei 36 punti complessivi sul suo terreno, 23 quelli conquistati al Biavati, solo 13 raccolti sui campi avversari. La gara è secca, sono previsti i tempi supplementari, non i calci di rigore. In caso di pareggio, passa il Corticella avanti in graduatoria. È un incontro che vivrà molto anche sulla capacità di mantenere la lucidità, di non farsi mettere ansia dai minuti che passano e mai come oggi è determinante non commettere errori. In queste situazioni può contare parecchio anche l’esperienza di chi questi momenti li ha già vissuti, quindi calciatori come Ferrani e Merlonghi, solo per citarne due, possono aiutare i compagni.

Oggi possono rientrare i diffidati che Stefano Protti (nella foto) domenica scorsa ha prudenzialmente tenuto a riposo, tornano quindi Bolognesi, Masini, Misuraca e Gallo. Rimangono invece dubbi sull’impiego di Bonandi che la scorsa domenica ha subito un colpo ad una coscia e non sembra al meglio, è probabile che per lui sia in programma una staffetta, resta da capire se partirà subito o se Stefano Protti lo chiamerà in causa durante la gara. Di sicuro il pericolo maggiore per la Sammaurese è Matteo Rizzi, attaccante capace in campionato di segnare 12 reti, 2 su rigore. Va detto che il Corticella nella stagione regolare ha segnato 10 reti in più rispetto alla Sammaurese, ma ha subito ben 28 gol in più, segno che la difesa dei biancozzurri di Bologna non è imbattibile. C’è grande attesa in città e altrettanta speranza che una stagione tanto travagliata possa finire al meglio, per sostenere Ferrani e compagni è stato organizzato un pullman dedicato ai tifosi che vogliono vivere questo incontro, la partenza è fissata per le 13.30 dal Macrelli. Si gioca oggi al Biavati con fischio di inizio alle 16, dirige l’incontro Vittorio Emanuele Teghille di Collegno.

Roberto Daltri