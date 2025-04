Sammaurese: sfida cruciale contro il Progresso per evitare la retrocessione

È diventato un sentiero molto stretto quello che può condurre la Sammaurese alla sicurezza di poter disputare il playout. Questa settimana come era ormai nell’aria è stata emessa la sentenza che riguarda lo Zenith Prato che avendo subito quindici punti di penalità adesso si trova in ultima posizione. Un grande cambiamento per i toscani ma nessun effetto positivo per quanto riguarda la Sammaurese: la distanza di nove punti dal Corticella comporta il fatto che se la classifica dovesse rimanere questa, alla fine le ultime quattro sarebbero tutte retrocesse senza dover disputare gli spareggi. Adesso insomma il suo destino la Sammaurese non lo può decidere da sola poiché dipende anche dai risultati di altre squadre, resta chiaro che i giallorossi comunque devono nelle ultime tre giornate fare il massimo. Intanto oggi c’è un ostacolo molto alto da superare: alle 15 Ferrani e compagni devono cercare di battere il Progresso.

I bolognesi allenati da Davide Marchini non sono del tutto al sicuro perciò hanno voglia di tirarsi fuori prima possibile e mettersi al riparo da ogni rischio, sopratutto il Progresso vuole interrompere un periodo non felice visto che nelle ultime quattro giornate ha raccolto solo due punti.

La difficoltà principale per la Sammaurese sarà quella di tornare al gol, solo uno segnato nelle ultime tre giornate, e farlo contro una difesa che finora ha subito solo trenta reti.

Sia Papa che Bonandi sono tornati disponibili e diventano quindi due alternative per l’attacco, da vedere se dall’inizio o a gara in corso. In porta probabile la conferma di Pozzer, per la difesa Masini e Bolognesi sugli esterni sono i favoriti, al centro potrebbe diventare forte la candidatura di Scanagatta. In mezzo al campo da non sottovalutare il possibile impiego di Nicolò Ravaioli, mentre dopo la bella prova di domenica scorsa Manuzzi dovrebbe essersi guadagnato la conferma. In avanti ci sono parecchie opzioni, non ha del tutto convinto la formula col doppio centravanti quindi Merlonghi può tornare al centro con Gningue a destra mentre per la fascia sinistra si propongono Mavanga e Bonandi.