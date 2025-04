Sammaurese sfida il Fiorenzuola: punti cruciali per i playout

Comincia oggi il ciclo di scontri diretti che la Sammaurese dovrà affrontare con la consapevolezza di dover conquistare punti per garantirsi i playout e possibilmente il piazzamento migliore possibile. Quattro incontri equamente divisi fra quelli interni con San Marino e United Riccione ed esterni, quello di oggi sul campo del Fiorenzuola, e quello della terzultima di campionato sul terreno del Progresso. Servirà almeno una vittoria, ma sopratutto diventa fondamentale non perdere per tenere a distanza chi sta dietro in classifica, ovvio ad iniziare da oggi. La vittoria conquistata domenica scorsa dal Fiorenzuola sul campo del Progresso ha dato vigore alle speranze dei piacentini che adesso possono solo sperare di poter agganciare la zona playout.

Se serve tirare in ballo la scaramanzia, all’andata i giallorossi conquistarono la prima vittoria in campionato grazie alla prepotente capocciata di Morri. Il copione tattico dell’incontro dovrebbe essere molto chiaro, al Fiorenzuola servono solo vittorie di qui alla fine perciò la squadra allenata da Vincenzo Cammaroto, anche se inizialmente potrebbe tenere un atteggiamento prudente, alla lunga dovrà per forza sbilanciarsi e offrire spazi dei quali la Sammaurese dovrà saper approfittare. Ma prima di tutto vanno evitate distrazioni, quelle costate molto la scorsa domenica contro l’Imolese, vanno evitati cali di concentrazione adesso ogni errore diventa davvero pesante perché non c’è più tempo per rimediare.

Nell’ambito di una stagione molto travagliata, con pochissimi alti e troppi bassi, il Fiorenzuola ha avuto un rendimento più accettabile in trasferta, dove ha centrato quattro vittorie che non in casa dove ha provato la soddisfazione della vittoria solo una volta, contro la Zenith Prato. Arrivando alla possibile formazione che Stefano Protti (nella foto) potrebbe schierare va detto che Papa è sempre indisponibile, per Sedioli resta qualche dubbio, in caso non dovesse farcela al centro del reparto mediano tornerebbe Riccardo Manuzzi.

La difesa non dovrebbe subire cambiamenti visto che anche Beconcini non sembra al meglio della condizione. In attacco non ci sono dubbi sul fatto che Merlonghi avrà la maglia numero nove, sugli esterni rimane sempre di attualità il ballottaggio fra Mavanga e Bonandi, possibile la staffetta fra i due magari con Bonandi pronto a subentrare. A destra nella posizione di esterno dovrebbe essere confermato Gningue. Si gioca al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola D’Arda, fischio di inizio alle 15,30, dirige l’incontro l’arbitro Gambacurta di Enna.

