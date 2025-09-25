Sammaurese, stessi errori. Terzo ko consecutivo

inter sm sammaurese

INTER SM SAMMAURESE (3-5-2): Pollini 6;Oppizzi 6, Dall’Osso 6, Magnanini 6; Dimitri 6 (41’ st Deshkaj sv), Sare 5,5 (41’ st Said sv), Zaccariello 5,5, Nisi 5,5 (25’ st Amadori 5,5), Conti 6; Lucatti 5,5 (25’ st Bertani 6), Casolla 5,5 (25’ st Gessaroli 5,5) All.: Asta.

UNIPOMEZIA (4-4-2): Gariti 6; Eulisi 6 (7’ st Pettorossi 4,5), Gemini 6, Bordi 6, Suffer 6; Esposito 5,5 (39’ st Morelli sv), Nunes 7, Binaco 6, Okojie 5,5 (13’ st Amadio 5,5 (41’ st Ippoliti sv); Della Pietra 5, Mokulu 5,5. All.: Casciotti.

Arbitro: Baratelli di Macerata.

Rete: 45’ st Nunes.

Note: espulso Pettorossi al 38’ st per somma di ammonizioni; ammoniti Dall’Osso, Said, Eulisi, Bordi; spettatori 150 circa; angoli 4 a 0; recupero 2’ 5’.

Quando i fatti si ripetono e magari a distanza di pochi giorni, quando gli errori sono gli stessi, allora non si può parlare di casualità, ma di manchevolezze che bisogna individuare e correggere il prima possibile. Così come successo sabato scorso a Chieti, l’Inter Sm Sammaurese per la prestazione complessiva meritava almeno un punto ma ha finito per pagare i suoi errori, magari anche piccoli ma ugualmente dolorosi.

Succede molto poco nei primi minuti e il primo tiro di una certa pericolosità nasce dal destro di Nunes che al 14’ manca di poco la porta difesa da Pollini. Conti sulla sinistra dimostra di avere la gamba giusta, i suoi cross sono spesso tesi ma nessuno degli attaccanti giallorossi si fa trovare pronto per il tocco in rete, al 37’ Nunes ci prova di nuovo da fuori,il tiro è insidioso perché la palla tocca il terreno davanti a Pollini che riesce comunque a respingere.

Al 47’ i giallorossi di Asta costruiscono una buona manovra, alla conclusione ci arriva Sare che trova i pugni di Gariti ad opporsi al suo bel destro. Nella ripresa il ritmo di gioco cala vistosamente, l’impressione è che in campo si pensi prima di tutto a non scoprirsi e il primo tiro arriva solo al 23’ ma il tentativo di Esposito finisce non di poco sul fondo.

Asta allora decide per tre cambi simultanei nel tentativo di ravvivare la squadra: al 29’ sul Cross di Dimitri arriva il colpo di testa di Bertani che da buona posizione non riesce ad angolare a sufficienza. Al 38’ Pettorossi si guadagna il secondo giallo pur essendo entrato in campo da mezz’ora e per la Sammaurese ci sono alcuni minuti da giocare con l’uomo in più. E invece al 45’ arriva di nuovo la beffa: l’Unipomezia batte una punizione dalla trequarti la difesa di casa respinge corto una palla che Nunes controlla e con l’interno destro manda ad accarezzare il palo alla sinistra di Pollini prima di finire in fondo alla rete.

Per l’Inter Sm Sammaurese è la terza sconfitta consecutiva, domenica nuovo scontro di bassa classifica sul campo della Maceratese con l’imperativo di muovere la classifica.

Roberto Daltri