Sammaurese, svolta cercasi. Prima con mister Lorenzo

Chiusa ormai la breve gestione di Antonino Asta, l’Inter SM Sammaurese adesso si affida alle mani di Pino Lorenzo al quale tocca il non semplice compito di risollevare i giallorossi oggi penultimi in classifica. Ancora prima di migliorare la classifica durante la settimana il nuovo tecnico avrà sicuramente cercato di infondere tranquillità e fiducia dentro una squadra che non vince da sei turni e che sta viaggiando alla media di due gol subiti ogni volta che scende in campo. Certo Lorenzo conosce bene l’ambiente che lo circonda, conosce bene i giovani cresciuti nel settore giovanile della Sammaurese, allena da molti anni ma la situazione che deve affrontare è di sicuro assai complicata.

I primi effetti della cura Lorenzo i tifosi giallorossi sperano di poterli apprezzare già oggi nel match casalingo contro la Vigor Senigallia, la formazione marchigiana si trova al momento appena sopra la zona playout, una posizione che non corrisponde esattamente alle aspettative che società e tifosi hanno coltivato durante l’estate. Quella in arrivo al Macrelli, insomma, è una Vigor Senigallia che cerca punti per portarsi lontano dalla zona calda della classifica e per magari spegnere subito eventuali malcontenti.

I marchigiani sono allenati da un tecnico che è ben conosciuto in Romagna: Giuseppe Magi è stato un attaccante del Cattolica in uno dei momenti migliori della squadra della Regina, ha allenato il Ravenna, oggi però essendo squalificato dovrà seguire l’incontro dalla tribuna. Non mancano poi le assenze alle quali la Vigor Senigallia dovrà sopperire: il difensore Alessandro Tomba e l’attaccante Denis Pesaresi sono squalificati, il centrocampista Stefano Milli e il difensore Fabio Theo Parriniello sono infortunati. Sembrano decisamente minori i problemi per Lorenzo sotto questo aspetto che invece può disporre praticamente di tutti i componenti della rosa.

Non è facile prevedere come Lorenzo deciderà di disporre la squadra dal punto di vista tattico, tuttavia la sua preferenza sembra più orientata verso la difesa in linea a quattro, sarà poi da vedere se il centrocampo sarà anche quello a quattro o a tre. Per quanto riguarda l’attacco ci sono varie opzioni vista l’abbondanza nel ruolo di esterni, da considerare poi che per il ruolo di centravanti si propongono Lucatti e Amadori, al momento entrambi però non al massimo della condizione fisica. Per quanto riguarda Magi la sua scelta tattica prediletta sembra quella che prevede la difesa a quattro, tre centrocampisti e tre attaccanti. Ci sono insomma molti motivi per voler assistere a questo incontro, si prevede l’arrivo di circa cento tifosi da Senigallia per sostenere la Vigor. Si comincia alle 15 al Macrelli, dirige questa gara Tommaso Bassetti della sezione arbitrale di Lucca.

Roberto Daltri