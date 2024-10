Sammaurese, un’altra dura prova. Sfida alla seconda della classe

Non bastava la difficoltà di dover incontrare la squadra più in forma del momento, che alla Sammaurese in settimana sono capitati anche gli infortuni che hanno messo fuori causa Riccardo Ravaioli, Canalicchio e Montesi. Per quanto riguarda Ravaioli e Canalicchio andranno valutati più a fondo i tempi di recupero, per Montesi si tratta di una infiammazione e la speranza è quella che debba saltare solo questo turno. La società è subito corsa ai ripari: per difendere la porta giallorossa è stato messo sotto contratto Giacomo Pozzer, classe 2001, che vanta presenze in C con Trento, Lucchese e Monopoli e in D con il Matera. Se quello di Pozzer è un volto nuovo lo stesso non si può dire di Federico Nisi che era tornato al Forlì per fine prestito ma finora aveva trovato pochissimo spazio in biancorosso e torna a San Mauro dove il suo dinamismo di sicuro tornerà molto utile.

Tornando all’impegno che attende oggi la squadra allenata da Mirko Taccola va detto che il Sasso Marconi con dieci punti già messi al sicuro viaggia in seconda posizione ed è reduce dal meritato successo sul campo del Ravenna.

Certo in pochi si potevano aspettare che i bolognesi neopromossi partissero così forte, pochi avrebbero pensato che una squadra che non mette in distinta nomi altisonanti poteva mettere in difficoltà avversari ben più ambiziosi: un anno fa questo si diceva della Sammaurese, quindi dalla serie D ci si deve aspettare anche questo. Grande attenzione dovrà essere riservata a Yaya Jassey, l’ex di turno ha già segnato due reti in questo campionato e sta fornendo prestazioni di alto livello. Certo non basterà fermare Jassey per neutralizzare il Sasso Marconi, squadra che ha già realizzato otto reti ma ne ha subite cinque. Finora la squadra allenata da Pedrelli ha sempre subito almeno una rete e questo fa capire che pratica un calcio offensivo e qualche occasione la concede. Si inizia oggi alle 15 allo stadio ’Carbonchi’ di Sasso Marconi, dirige Francesco Duranti di Trento.

Roberto Daltri