Sammaurese, via Asta: "Serviva una svolta"

Quattro punti, frutto di una vittoria e un pareggio in sette giornate, 5 reti segnate contro 14 subite, nessun gol segnato nelle ultime quattro giornate: i numeri si sa sono freddi, impietosi e non sono tutto, però contano. Non sono stati solo i numeri a spingere l’Inter SM Sammaurese e Antonino Asta ad arrivare alla decisione consensuale di separare le proprie strade, hanno di sicuro inciso le prestazioni di una squadra che non dà l’impressione di avere la forza necessaria ad imprimere una svolta ad una stagione iniziata molto male. "Pur nella certezza – si legge nella nota della società – che l’attuale nostra negativa situazione di classifica non sia addebitabile e/o attribuibile all’attività del mister Antonino Asta, ma trovi ragione in ben altre fattori, a lui esterni e aventi radici non solo nel presente, che gli hanno impedito di svolgere al meglio il suo ruolo di allenatore, l’Inter SM Sammaurese ssd arl, è a comunicare che è stato risolto il contratto di Antonino Asta".

"Una risoluzione – si legge ancora – avvenuta in forma consensuale ed amicale e di cui la società si rammarica, resasi necessaria per cercare di porre fine ai citati fattori negativi, che hanno portato alle recenti ripetute sconfitte e a rendere nebuloso il futuro riferito all’attuale stato dell’arte. Una risoluzione figlia di quella non scritta regola del calcio per cui, quando mancano i risultati, è l’allenatore a pagarne lo scotto, anche se incolpevole". Il comunicato si conclude con il ringraziamento nei confronti di Asta per avere agevolato la rescissione consensuale, con l’attestato di stima e gli auguri per il proseguimento della carriera, il comunicato è firmato dal vicepresidente del club Stefano Guerra. Adesso è già il momento di guardare al futuro, domenica al Macrelli arriverà la Vigor Senigallia, i marchigiani hanno 8 punti in classifica e arrivano dal pareggio interno col Notaresco. La squadra è stata affidata a Giuseppe ’Pino’ Lorenzo che di Asta era il braccio destro. L’ ex attaccante del Cesena vanta una lunga esperienza come allenatore nel settore giovanile dello stesso Cesena e da alcuni anni della Sammaurese con la quale lo scorso anno ha vinto il titolo nazionale valido per le formazioni under 18 dilettanti. Tornando al comunicato emesso dalla società riporta come detto la firma di Stefano Guerra, una figura arrivata da pochi giorni a San Mauro e voluto da Giuseppe Pozzo, ad della BP Global, Guerra ha assunto la carica di vicepresidente vicario e affiancherà il dg Giorgio Tonino.

Roberto Daltri