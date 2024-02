Sammauroindustria cerca gli stilisti delle calzature del futuro

Ideare una scarpa e vederne realizzato un prototipo da una grande azienda. È il sogno di qualsiasi giovane designer dell’universo moda. Un sogno che Sammauroindustria, l’associazione pubblico-privato dei calzaturieri di San Mauro Pascoli, trasforma in realtà nella 24esima edizione del concorso internazionale per giovani stilisti ‘Un Talento per la Scarpa’. L’elaborato vincitore infatti avrà l’opportunità di vedere realizzato un prototipo di calzatura da una delle imprese associate: CBR Tacstile, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi, oltre a un premio di mille euro. Per prendere parte all’iniziativa è necessario realizzare bozzetti, disegni, ricerche stilistiche, collage di immagini per una scarpa femminile ispirata al tema "Shoes in the night". Una "scarpa della notte" fashion, portabile e seducente, che sappia conquistare la giuria. La partecipazione è riservata ai giovani nati dopo il 31 dicembre 1992, senza limiti di età per coloro che sono iscritti alle scuole di design o d’arte. La consegna degli elaborati è fissata al 6 settembre 2024. La partecipazione è gratuita. Oltre al vincitore, gli autori dei primi posti della graduatoria finale vengono segnalati alle aziende calzaturiere di San Mauro e menzionati in occasione della serata di premiazione. È prevista anche una particolare menzione alle scuole che si distinguono per numero e qualità degli elaborati presentati dagli studenti. Info: Sammauroindustria tel. 0541.932965; e-mail: cercal@cercal.org www.cercal.org; www.sammauroindustria.com