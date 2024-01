Sammauroindustria, la conferma di Gasperini

Daniele Gasperini è stato confermato presidente di Sammauroindustria per i prossimi tre anni. Insieme a lui confermato Miro Gori alla direzione dell’associazione pubblico privato, mentre rinnovato è il consiglio di amministrazione composto dal presidente Gasperini insieme a Michele Chiauzzi (CBR Tacstile), Marco Piazzi (Pollini), Alessio Di Prodi (Giuseppe Zanotti), Helen Wright (Sergio Rossi). Sempre di Sammauroindustria fanno parte anche il Comune San Mauro Pascoli rappresentato in assemblea dalla sindaca Luciana Garbuglia e il Cercal da Serena Musolesi.

"Sono onorato e orgoglioso per il rinnovo alla presidenza – ha detto Gasperini – e vorrei esprimere tutta la mia gratitudine e riconoscenza verso i soci, gli sponsor e il nostro straordinario pubblico. Abbiamo superato positivamente tre anni non facili per la sequenza di tormentati eventi mondiali, in primis quello pandemico del 2020. Una fiducia che ci consente di sviluppare con continuità gli obiettivi di mandato e le azioni culturali già messe in campo in questi anni per alimentare e sostenere il grande progetto socio culturale che coniuga il Distretto Economico produttivo dedicato alla moda e all’eccellenza della calzatura di lusso, a quello Culturale con la valorizzazione della poetica Pascoliana e dei luoghi cari a Giovanni Pascoli".

Quattro i pilastri dell’azione di Sammauroindustria sul territorio: il Processo del X agosto, il concorso Un Talento per la scarpa, il Premio Pascoli e la rassegna Il Giardino della Poesia. "La nostra sfida per i prossimi anni – ha continuato – sarà quella di guidare il Distretto Industriale verso una dimensione allargata di Distretto Culturale, spendendosi per il territorio con energia e creatività. Sosterremo il trasferimento della scuola internazionale del Cercal all’interno degli spazi di Villa Torlonia in maniera da restituire una Scuola/Museo moderna e innovativa dove poter custodire il patrimonio immenso lasciatoci in eredità dai maestri sammauresi".

"Lavoreremo – ha aggiunto – per un allargamento della base sociale verso nuovi soci, attenti alle dinamiche socio-culturali del nostro territorio per una realtà unitaria di forte connessione e di sostegno reciproco. Sammauroindustria vuole proporsi come un driver di sviluppo e di promozione per l’intera comunità, inteso come macrosistema dove lavoro, produzione ed eccellenza si contaminano con la cultura, la creatività e la bellezza per un Distretto in continua evoluzione tra passato, presente e futuro".

Ermanno Pasolini