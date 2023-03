Sampierana, il ritorno della famiglia Acquisito il ramo dei sottocarri

di Paolo Morelli

Tutto è cominciato dai sottocarri e tutto ricomincia dai sottocarri. È questa, in estrema sintesi, la storia di Sampierana Macchine, florida azienda famigliare capace di dimostrare che anche da un territorio disagiato come l’alta valle del Savio, al confine fra la Romagna e la Toscana, si possa partire alla conquista del mondo. Nata negli anni Cinquanta del secolo scorso dall’officina di un fabbro, Aleardo Para, negli anni Settanta è iniziata l’avventura industriale con l’ingresso in azienda di Moreno e Cesare Para, figli di Aleardo. I primi prodotti sono stati sottocarri cingolati, basi affidabili per scavatori e altre macchine per il settore delle costruzioni. Poi, negli anni Novanta, è iniziata la produzione di macchine per il movimento terra con il marchio Eurocomach. Col passare degli anni la Sampierana ha continuato a svilupparsi, è diventata rivenditrice dei ricambi Berco per carri e macchine movimento terra, ha realizzato il magazzino ricambi a Modena che rende più agevole il servizio alla clientela, e ha acquisito gli stabilimenti Slemensider a Cesena trasferendo parte della sua attività. Ma la sede principale dell’azienda, che ha oltre trecento dipendenti, è rimasta a San Piero in Bagno.

Nell’agosto 2021 Sampierana spa è stata ceduta dalla famiglia Para per poco più di cento milioni di euro a Cnh, colosso mondiale delle macchine da costruzioni controllata da Exor, holding finanziaria olandese con una capitalizzazione di 17 miliardi di euro al cui vertice c’è la famiglia Agnelli. L’operazione piuttosto complessa si è sviluppata in fasi progressive, lo scorso anno il passaggio delle azioni a Cnh è arrivato al 90 per cento. Per completare il passaggio definitivo della Sampierana a Cnh restava da sistemare il 10 per cento del capitale azionario, ma col passare dei mesi i fratelli Cesare e Moreno Para avevano maturato diverse prospettive, per cui al momento di chiudere Cesare Para, con i figli Francesco e Valentina, hanno ricomprato da Cnh il ramo d’azienda dei sottocarri che meno si integrava con la gamma delle macchine da costruzioni e l’agricoltura della multinazionale. La firma dell’accordo è avvenuta pochi giorni fa nello studio del notaio Marco Maltoni. "Avevamo ancora una gran voglia di fare -hanno commentato - e abbiamo colto l’occasione per ripartire da dove tutto era iniziato".