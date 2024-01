Sampierana, un anno di traguardi da centrare. Melini: "Nel 2024 vogliamo l’Eccellenza"

Oberdan Melini, da tre anni è il presidente della Sampierana, squadra che milita in Promozione. Qual è stato il bilancio?

"Positivo. Nella prima parte, dopo aver chiuso il 2022 da campioni d’inverno assieme al Gambettola, non siamo riusciti a centrare il traguardo che a un certo punto avevamo in tasca: la promozione in Eccellenza. La seconda parte l’abbiamo chiusa ancora da campioni d’inverno con +1 sul Faenza. Non posso lamentarmi. Spero a giugno di festeggiare il primo posto e così chiudere al meglio il mio mandato triennale da presidente che ho condotto con entusiasmo, impegno e professionalità". Che cosa succederà a fine stagione?

"Al di là del risultato sportivo valuteremo tutti assieme il da farsi, ora siamo concentrati sul campionato. La Sampierana è una famiglia unita a cui dedichiamo tempo e passione. Abbiamo una rete di aziende che ci supporta per fortuna nell’attività. Per noi è linfa vitale. Ne cito solo tre: la veterana è la Comitel da 28 anni al nostro fianco; il main sponsor è Edison Easy Line ed infine cito Electricline, l’ultima arrivata ma altrettanto preziosa".

Prima il Gambettola, ora sulla vostra strada c’è il Faenza.

"Questo è un campionato diverso, più equilibrato. Ci metto dentro nella lotta al primo posto anche Fratta Terme, Forlimpopoli e seppur a -10 il Cattolica. Dopo una partenza complicata, la Sampierana ha vinto dieci partite pareggiandone tre e si è issata al comando. Di meglio è difficile fare. Ora dobbiamo fare tesoro dell’esperienza della scorsa stagione in cui facemmo leva su entusiasmo e sfrontatezza, la nostra forza e il nostro limite. Non sarà facile primeggiare: ci vorrà sempre la migliore Sampierana a cominciare dalla prima giornata di ritorno quando ospiteremo il Del Duca che all’andata ci fece soffrire".

La gioia più grossa del 2023?

"A parte i meriti sportivi, il fatto di aver una rosa composta per più di trequarti da ragazzi sampierani, cresciuti nel nostro settore giovanile o residenti qui da anni. Una necessità viste le difficoltà per motivi logistici di trovare giocatori che scelgono San Piero in Bagno e i costi dei rimborsi da contenere".

La delusione più forte?

"La sconfitta in casa nella finale playoff col Novafeltria per 3-2 al 95’. Un’amarezza incredibile, più del primo posto mancato nel testa a testa con il Gambettola: in stagione regolare il Novafeltria aveva chiuso a -13".

Come sarà il 2024?

"Dobbiamo mantenere la vetta in classifica, consolidando la società. Servono dirigenti che abbiano tempo e voglia di impegnarsi e serve fidelizzare e aumentare gli sponsor. La promozione in Eccellenza potrebbe essere un ottimo volano".