Samuele Robertucci eletto sindaco dei ragazzi "Collaboriamo per migliorare Savignano"

A Savignano sul Rubicone Samuele Robertucci (nella foto) è stato proclamato sindaco dei ragazzi per l’anno scolastico 2022-2023. La proclamazione avverrà nella prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi. Vicesindaco è Nicolò Bettini. La seduta si è svolta in videoconferenza. Hanno partecipato la 5A della scuola primaria ‘Dante Alighieri’, le classi quinte A, B e C della scuola primaria ‘Aldo Moro’, la 5A della primaria ‘Gianni Rodari’, le quinte A e B dell’ ‘Ilario Fioravanti’ e le classi 2G e 2H della scuola secondaria di primo grado ’Giulio Cesare’.

Presenti il sindaco Filippo Giovannini, la vicepresidente del Consiglio Comunale Morena Campidelli e la coordinatrice del progetto Teresa Casalaspro. Il neo consiglio dei Ragazzi ha eletto anche i capigruppo delle quattro commissioni. Per la commissione Scuola e cultura i capigruppo sono Andrea Fabbri e Miriam Hamama rispettivamente della 2G e 2H della ’Giulio Cesare’; per le commissioni Cittadinanza attiva e solidarietà, Ambiente, Sport e Tempo libero i capigruppo sono Matteo Marchetti, Anna De Simone, Viola Bellavista, rispettivamente delle classi 5 A, B e C della scuola primaria ’Aldo Moro’, Nazen El Bekri, della 5A ’Dante Alighieri’, Celeste Cioria e Luca Mstroberardino, rispettivamente della 5A e 5B dell’ ’Ilario Fioravanti’ e Alisha Bernard, 5A della ’Gianni Rodari’.

Nel suo discorso di insediamento il neo-sindaco Sindaco dei Ragazzi si è impegnato a "collaborare con umiltà" con tutti i consiglieri e con l’amministrazione comunale per realizzare i progetti che miglioreranno Savignano. Il sindaco Robertucci ha ricordato che in occasione del 75°anniversario della Costituzione, l’Istituto comprensivo ha organizzato per il 18 gennaio un incontro con Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino.