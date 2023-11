San Carlo, festa di Natale con animazione e caccia al tesoro

Una festa di Natale grande tutta un borgo. Domenica 10 dicembre, 17 attività commerciali di San Giorgio si uniranno per dar vita a una giornata indimenticabile per i bimbi del quartiere e non solo, proponendo un susseguirsi di eventi e animazioni dai laboratori creativi alla lettura di favole, dalla tombola al concerto natalizio, dalla musica con dj all’allestimento di punti ristoro. L’idea è partita dal negozio ‘Cartolandia’ che già lo scorso anno aveva realizzato un evento simile. Quest’anno il cerchio si è allegato, arrivando a coinvolgere l’intera comunità, scuola materna e primaria comprese. Si terrà una caccia al tesoro da completare entrando in tutte le realtà aderenti, in ognuna delle quali verrà aggiunto un tassello che porterà al premio finale. Aspettare Babbo Natale così è molto più divertente, per i bimbi, come per l’intera comunità.