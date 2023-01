San Carlo, firme per il sostituto del medico di base in pensione

Nella popolosa frazione di San Carlo di Cesena (circa 5.000 abitanti) è iniziata una raccolta di firme per sostenere un appello rivolto al sindaco Enzo Lattuca e al presidente dell’Ausl che segnala la difficile situazione che si è creata nell’ottobre scorso, quando è andato in pensione il medico di base Massenzio Montalti.

Montalti aveva in carico 1.500 mutuati ed era benvoluto dai cittadini di San Carlo perché molto disponibile, sempre pronto a dare una mano e un consiglio a tutti. Il medico non è stato sostituito nonostante una dottoressa in servizio al Bufalini avesse espresso il desiderio di subentrargli. A San Carlo sono così rimasti solo due medici, che faticano molto a soddisfare le esigenze di tutti i pazienti. Per questo l’elenco dei cittadini di San Carlo e dintorni che hanno firmato l’appello al sindaco e all’Ausl si sta allungando rapidamente. Le firme vengono raccolte in diversi negozi del paese.