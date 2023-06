San Carlo, il Centro vince il Torneo dei Rioni

Si è conclusa domenica sera al campo sportivo di via Frassati a San Carlo di Cesena una settimana densa di eventi agonistici e di solidarietà organizzata dalla Polisportiva San Carlo. L’ottava edizione del Torneo di calcio dei rioni - 1° Memorial Paolo Calbucci è stato vinto dalla squadra del Centro (foto in alto) che ha battuto 6 a 2 il Taverna. Protagonista della finale è stato Gazzoni con tre gol; le altre reti sono state segnate da Galinucci, Suali e Rasponi (Centro), Marini R. e Salsi (Taverna). Il torneo di beach volley è stato vinto dalla coppia Cannavacciuolo-Ceccarelli.

Nel corso della serata Marcello Monti e Alessandro Cacciaguerra hanno consegnato i proventi dell’attività del sodalizio a quattro importanti realtà del sociale: 700 euro a don Giovanni Savini per le attività della parrocchia; 800 euro alla Pro Loco di Linaro e altrettanti a quella di Ranchio per i gravi danni causati dalle frane, e 2.000 euro all’Associazione Genitori Ragazzi Down di Cesena alla quale era finalizzata la gara di kart che si è svolta il 25 aprile con la collaborazione del Moto Club Paolo Tordi.

Durante la serata è stato presentato il centro estivo E-State in Festa (accreditato dal Comune di Cesena) per ragazzi da 6 a 14 anni che si svolge presso il campo sportivo di via Frassati per otto settimane, da ieri al 5 agosto, con sport (calcio, racchetta i, beach volley, basket, hip hip, ping pong, skate) laboratori creativi ed escursioni.