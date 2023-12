San Giorgio diventa un villaggio natalizio

Domenica 10 dicembre la frazione cesenate di San Giorgio si preparerà alle imminenti festività trasformando le strade, le piazze e soprattutto le attività che vi si affacciano in un vero e proprio villaggio natalizio. L’idea è nata dai commercianti della zona che hanno aderito in massa alla proposta avanzata dai gestori di ‘Cartolandia’ che già lo scorso anno si erano cimentati in un progetto simile, anche se di portata più ridotta. Questa volta invece il coinvolgimento riguarda in pratica tutta la comunità, tanto che all’evento è attesa anche la partecipazione del sindaco Enzo Lattuca. Il programma prevede un susseguirsi di appuntamenti e animazioni che spazieranno dai laboratori creativi alla lettura di favole, dalla tombola al concerto natalizio e dalla musica con dj all’allestimento di vari punti ristoro. Il pezzo forte sarà una caccia al tesoro da completare entrando in tutte le realtà aderenti, in ognuna delle quali verrà aggiunto un tassello che porterà all’ottenimento del premio finale.