San Giovanni entra nel vivo. Solidarietà protagonista

Ieri alle 18.30 il taglio del nastro ai Giardini di Serravalle ha decretato ufficialmente l’inizio della fiera di San Giovanni, che fino al 24 giugno, giorno in cui si celebra il patrono della città, terrà compagnia a migliaia di cesenati e non solo, proponendo un’ampia gamma di intrattenimento per tutti i gusti. In particolare oggi, nel solstizio d’estate, sarà protagonista la solidarietà. L’evento clou è infatti la cena solidale promossa dalla Fondazione Maratona Alzheimer nei Giardini pubblici con l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare un Giardino Alzheimer proprio all’interno di questa area verde. Si tratta di un progetto innovativo e di grande valore sociale, perché per la prima volta sarà realizzato un giardino terapeutico per i malati di Alzheimer in uno spazio pubblico. La cena è realizzata con la collaborazione di Cesena Fiera, Confartigianato Cesena e Bcc Romagnolo e con il patrocinio del Comune di Cesena.

Nel corso della serata si terrà un altro momento solidale: saranno infatti consegnate ad altrettanti sostenitori tre opere realizzate dai ragazzi che frequentano i centri socio-occupazionali Enaip di Cesena. Piccoli grandi capolavori realizzati interamente a mano con l’uso di materiali di scarto. Da segnalare che i ragazzi dell’Enaip, con la loro band, saranno protagonisti anche di alcuni concertini dalle 19 alle 21.30 al Laboratorio Casine in corso Garibaldi 29. La festa anima comunque l’intero centro storico di Cesena: il buio arriva tardi nel giorno più lungo dell’anno, ma anche in questa sera non mancheranno le occasioni di divertimento e di aggregazione. Da ricordare, inoltre che dalle 18 alle 22 il Teatro Bonci aprirà le porte alla città, con tante proposte. E, naturalmente, si potrà passeggiare fra i banchi della Fiera, odorosi di lavanda e zucchero, a caccia di buoni affari, o assaggiare le golose proposte offerte dai punti ristoro disseminati per il centro. Il programma completo è disponibile su https://www.cesenafiera.com/eventi/cesena-in-festa-san-giovanni

Luca Ravaglia