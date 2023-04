San Giovanni in Galilea, centauri in colonna alla ‘Festa de Mutor’

di Ermanno Pasolini

Torna la ‘Festa de mutor’, dedicata a Benito Magnani, il suo fondatore, con un memorial per ricordarlo. Tutto è ormai pronto a San Giovanni in Galilea, storica frazione di Borghi, con l’apposito comitato che sta ultimando i preparativi per la 42a edizione dell’evento che avrà luogo nella data classica e tradizionale del 25 aprile. Nel 2019 i partecipanti furono oltre 850, battendo ogni record. Poi due anni di stop forzato causa covid e l’anno scorso la ripartenza con 300 partecipanti e 136 iscritti. La ‘Festa de Mutor’ è il primo e più grande appuntamento di primavera degli appassionati delle due ruote, che arriva dopo il freddo invernale. L’idea della festa de Mutor venne 43 anni fa, nel 1980, a Benito Magnani che coinvolse nella prima edizione alcuni suoi amici di San Giovanni in Galilea e undici anni fa però lasciò la guida della manifestazione. Purtroppo Benito Magnani è scomparso a 84 anni il 1 febbraio 2020 con grande rimpianto da parte di tutti. Quest’anno la festa è organizzata dalla Pro Loco di Borghi, con il patrocinio del Comune, la collaborazione della Casa della Compagnia di San Giovanni in Galilea, la stazione carabinieri di Sogliano al Rubicone, le "Fosse Gozzi" formaggio di fossa di Borghi, il comitato "Sagra de Bustrengh" di Borghi e da un gruppo di amici e volontari della frazione che cercano di rilanciare la storica località. La motoconcentrazione è aperta a tutti i tipi di moto. Alle 8.30 inizio iscrizioni e ritiro gadget ricordo della manifestazione. Alle 11.30 giro turistico per le colline del Rubicone, rientro con aperitivo, ritiro secondo gadget e premiazioni. Alle 13 pranzo a San Giovanni presso lo stand. Premi con trofei ai primi tre Moto Club più numerosi; coppa alla moto più vecchia in regola con il codice della strada; premi al conduttore più anziano, al più giovane e al conduttore isolato proveniente da più lontano. Iscrizioni 12 euro. Verrà eletta anche "Miss Festa de mutor". Info: 338-2901447; e-mail: [email protected] facebook