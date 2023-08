San Lorenzo in musica all’alba

Ormai da qualche anno ltalia Nostra sezione Vallate del Rubicone e dell’Uso e la sua presidente Olga Bandini, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Gatteo, apre gli appuntamenti del 10 agosto, festa di San Lorenzo, alle 6 della mattina, nella corte del Castello di Gatteo, con un concerto di musica classica all’alba. Una formazione di sedici elementi, tutti nell’ organico dell’ Orchestra Internazionale Gioacchino Rossini di Pesaro che eseguirà brani del repertorio classico con arrangiamenti originali. Al termine per tutti colazione al Bar Sport in piazza Vesi. Ingresso libero e gratuito. Il concerto sarà in memoria di Tiberio Pompili, verranno eseguite musiche di Verdi, Puccini, Schumann, Strauss e Rossini e si esibiranno ai violini Aldo Capicchioni, Emanuela Grassetto, Simona Cavuoto, Ximena Jaime, Anna Carrà. Alle viole: Michela Zanotti, Samanta Casarin; al violoncello Fabio Gaddoni; al contrabbasso Jean Gambini; al flauto Zulma Jaime; all’oboe Ilaria de Maximy; al clarinetto Fabio Bertozzi; al fagotto Javier Gonzales; al corno Michele Ceccarelli; alle percussioni Antonio Bianchi. Maestro arrangiatore Marco Capicchioni. In caso di maltempo il concerto di terrà nella chiesa di San Lorenzo di Gatteo.

e.p.